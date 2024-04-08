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08/04/2024

全球最佳美食機場2024出爐！日本機場只排第2輸給這亞洲機場？倫敦希斯路機場第4！香港、台灣榜上無名？

#排名 #排行榜 #機場 #Travel news
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Text: Sammy Leung

　　大家旅行時，會不會留意目的地機場的美食呢？有一美國美食餐飲月刊早前公布了最新的2024全球美食機場Top 10！當中一個亞洲地方成為了第一位，大家認為是哪一個地方的機場？但很可惜的是，今次排名中，香港國際機場未能成功打入Top 10，而美食很多的台灣都未能成功上榜！即睇最新排名！

 

　　旅行時除了欣賞美景，當地美食當然也是旅程一大重點，有時坐飛機前或者落機後都可能會即時會在當地機場搵食「醫肚」，但大家在機場餐廳搵食會不會上網查一查？對於大家去過的機場，大家又有沒有記憶哪一個地方機場是最正呢？美國美食餐飲月刊《Food & Wine》早前公布了最新的2024全球美食機場Top 10！

 

2024年全球最佳餐飲機場（第4至第10名）

 

第4名：倫敦希斯路機場

第5名：伊斯坦堡機場

第6名：阿姆斯特丹史基浦機場

第7名：紐約約翰·甘迺迪國際機場

第8名：哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場

第9名：舊金山國際機場

第10名：溫哥華國際機場

 

　　先看看今次排名中的第4名至第第10名，依次序分別是倫敦希斯路機場、伊斯坦堡機場、阿姆斯特丹史基浦機場、紐約約翰·甘迺迪國際機場、哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場、舊金山國際機場、溫哥華國際機場。當中都推介了不少美食餐廳，好像是希斯路機場的Caviar House & Prunier Seafood Bar、伊斯坦堡機場的土耳其餐廳Cuisine Anatolia、溫哥華國際機場的Jetside Lounge等等。大家又試過未？

 

 

倫敦希斯洛機場

溫哥華國際機場

 

下一頁：即睇2024年全球最佳餐飲機場Top 3

 

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