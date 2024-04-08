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08/04/2024

【FOCUS】清明消費再添景氣，香港需揚自身長板

#復活節 #出遊 #北上消費 #經濟復甦
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　　中國服務業PMI持續擴張之際，緊接春節出遊人次井噴，剛結束的清明小長假，國內遊客人均消費再超越2019年同期水平。經濟回升訊號日顯，央媽一邊續派幣策護航定心丸，另一邊卻似不急於托舉匯率。眼見內地出行、餐飲、票房、商品消費齊火，復活節期間被戲稱淪為「空城」的香港，要如何搭上這班開往春天的復甦列車？

 

政策顯效，經濟似觸底回升

 

　　國家文旅部公布，清明小長假（4月4日-6日）國內旅遊出遊錄1.19億人次，出遊花費539.5億元（人民幣．下同），分別較2019年同期增長11.5%、12.7%。人均計，遊客消費453.4元，雖然僅比2019年同期增加4.9元，卻是過去逾三年來數個節假日首見收復「旺丁旺財」失地。

 

清明小長假（4月4日-6日）國內旅遊出遊錄1.19億人次。(AP)

 

　　除了出遊，從清明檔票房刷新歷史紀錄，到美團日均消費交易額按年增39%；從小米SU7汽車試駕熱，到發達城市家電以舊換新銷售潮，高頻數據顯示製造業、服務業復甦，受益大幅度降準、超預期LPR減息、PSL重啟等而加速。

 

　　吸取去年年初經濟回暖半途夭折的教訓，央媽最新貨幣政策例會重申有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，明言「充實貨幣政策工具箱」；結合去年10月中央金融工作會議最高層的講話，或意味快將出手在公開市場操作中逐步增加國債買賣，以更好引導銀行間市場利率，暢通貨幣政策傳導機制。

 

增國際化供給，創造新需求

 

　　目前，中國十年期國債收益率已跌破2.3%，令人民幣兌美元在岸價在清明長假前趨近2%弱端交易下限。不過，周一人民幣兌美元中間價並未顯著走高，或意味央媽在確保匯率不快速貶值的前提下，並不急於逆中美利差而強行托舉匯率。

 

剛落幕的香港國際七人欖球賽吸引逾十萬觀眾入場。(AP)

 

　　人幣低水短期難見逆轉，港人北上消費倍添動因，本地零售市道如何吸引人氣？簡而言之，創新供給，提高質素。既然眾所周知香港無法靠跟內地「鬥平」取勝，撇除價格短板難以一時補齊，唯有發展自身長板－－國際化。

 

　　儘管早前跟樂壇天后Taylor Swift失之交臂，但從剛落幕的七欖吸引逾十萬觀眾入場，以及早前有新疆球迷不遠萬里來港爭睹球王風采，都足見國際化盛事吸引力。此外，遍布香港的老街窄巷、海濱長廊，如規劃改建為上海新天地、成都太古里式的中西合璧、新舊共生的特色街區，吸引國際設計和本土文創進駐，亦勢比露天魚蛋、維港煙火更能長久吸引人氣。

 

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