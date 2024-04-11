  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

11/04/2024

從震卦及夬卦看台灣花蓮地震

#易經看世界 #玄學 #地震 #台灣 #花蓮 #聚焦神州
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

    更多岑逸飛先生昔日文章，請按此

    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　4月3日上午近8時，台灣東部海域發生7.2級大地震，震央所在的花蓮縣，最大震度6強，造成10多人死亡，800多人受傷，120多人受困。

 

　　筆者對花蓮地震也有體驗。20歲時旅遊台灣不幸染病，躺在花蓮某一醫院病床動彈不得，某天晚上發生地震，病床驟然變成怒海小舟，左搖右晃，驚心動魄，十分恐怖。

 

 花蓮有大廈抵受不住強震而傾側，需要盡快拆卸。(AP)

 

　　地震屬天災，西方認為天災與人禍是兩回事，中國人則相信天人感應，此說來自《易縏辭》，謂「天垂象，見吉凶，聖人象之」，但吉凶出現在天災之前或後，則沒說清楚。

 

　　《竹書紀年》載：「帝發七年，泰山震」，約西元前1831年，是中國史上最早的地震記載。其後，夏朝也發生地震，《竹書紀年》載：「帝癸十年⋯⋯地震，伊洛竭」，指夏桀時河南發生地震，約西元前1809年。到周幽王二年（西元前780年），陝西地震，據《國語．周語》載：「西周三川皆震⋯⋯岐山崩」，時人認為不祥，暗示「周將亡矣」，將地震與人禍掛勾。

 

　　明嘉靖三十四年12月12日（西元1556年1月23日），山西、陝西及河南地震，《明史》載83萬人死亡，但人禍早在14年前出現，即1542年的「壬寅宮變」。10年後，嘉靖駕崩，卻被筆者發現有巧合，他也是死於地震發生的同一日：1月23日。

 

　　近代的中國大地震，首推1976年7月28日的唐山大地震，官方公布超過24萬人死亡。而在同一年，中共三巨頭相繼去世，周恩來死於1月8日，朱德死於7月6日，毛澤東死於大地震後的9月9日，跟著還發生「四人幫事件」。

 

　　至於2008年5月12日的四川汶川地震，近7萬人遇難，而事後北京在8月8日舉行奧運，似乎沒有禍事，但在事前，早在1月22日，美國已出現次按問題，香港股市如過山車，跟著便是金融海嘯，波及全球，而地震後發生於9月的「雷曼倒閉」，也影響香港。

 

2008年汶川地震破壞面積逾10萬平方公里，奪去近7萬人的性命。(AP)

 

　　當然，若說地震後會有人禍，也非必然。以去年2月初、規模7.8級的土耳其大地震為例，超過4萬人死亡，因當地有「豆腐渣」工程，矛頭直指當時土耳其總統埃爾多安(R.T. Erdoğan)，但他未受天譴，去年5月28日總統選舉第二輪投票成功連任，任期至2028年。

 

　　以易卦看地震，當然便想到震卦，卦辭曰：「震，亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯」，道出地震來時以平常心面對，而「不喪匕鬯」是不忘祭祀，道出地震時人的無助，信耶穌的最好祈禱，信道教信佛教的便是求神拜佛。

 

震卦 

 

　　對於花蓮地震，也可觸機起卦，以「花」作上卦，「蓮」作下卦，以「花蓮」取爻變，得出上卦為兌，下卦為乾，是為澤天夬，三爻變。夬辭曰：「夬，揚於王庭，孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往」，「揚於王庭」等於世人皆知，「孚號有厲」是地震來勢洶洶，「不利即戎」指不宜讓台灣局勢兵凶戰危。

 

夬卦

 

　　而九三爻辭曰：「壯於頄，有凶。君子夬夬，獨行，遇雨若濡，有慍無咎」，說明花蓮地震雖強，但傷亡不重，是不幸中之大幸。再看花蓮地震前一晚，習近平與拜登通話，提到「對於『台獨』勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之」，也恰似是地震的警示。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #玄學 #地震 #台灣 #花蓮 #聚焦神州

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk