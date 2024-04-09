  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

09/04/2024

拜登的勞工部怎出術

#財金大勢 #就業數據 #勞工部 #美國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　此文是成於上周六(6日)下午6時前，仍未看美國上周五(5日)的就業數據，因為那是假數據，不如跟大家談談美國就業的真數據。

 

　　1. 2024年美國勞工市場會好景嗎？當然不，其實自2023年第三、第四季以來，美國大企業炒人不少，在2024年仍保持這股大炒人勢頭（表）。

 

 

　　2. 炒人這麼多，為甚麼仍然有職位增長？這是因為拜登下的美國勞工部出術。除了在統計上出術外（見「假的就業數據」），這個統計上的「缺陷」卻造成了美國勞工部每月的職位大增長，結果由2022年3月以來，累積虛增了近500萬個職位（圖一）。

 

 

　　3. 在職位增長上也混淆視聽，將臨時工、兼職工也當是個增長職位。要知這些臨時工、兼職工的職位是不一定可持久的，因為生意一不好，可以隨時炒人，形成大失業潮（圖二）。

 

 

　　4. 美國勞工部認為1個工人有2份以至3份兼職是當然之事，因為1個人打3份工，就是有3個職位增長，但這3個職位的工作產出量為何？1個工人1份工，這份工正常可能是8小時。但1個人打3份工，則每份工頂多是4小時工作，合共才有12小時的工作量，這類工也計是優質產出？

 

　　1個人打3份工，只反映出老闆用工需求不多。3個老闆，只需3個每天工作4小時(或更短時間的)工人而已！為何如此？下詳。

 

長工減少兼職增

 

　　兼職工多，產生個怪現象。2024年2月，美國有1329萬個長工，而2023年2月，美國是有1332萬個長工（圖三）。此即在過去一整年，美國長工的職位是有減無加。這一年來，增加的職位都是兼職工而已！

 

 

　　上文提到為何臨時工、兼職工可以撐起美國的就業市場？應是因為美國政府有個保障工人就業的WARN法案，全名是Worker Adjustment and Retraining Notification Act  Adjustment是炒人的代名詞。

 

　　美政府為保障工人就業，要求凡聘上100名員工的公司，在較大幅度炒人前要給工人60天的通知期，或再培訓他們去做其他工種。而工人的定義是，一年內在職6個月或以上，又或每周工作20小時以上者。炒人前要給60天通知，在這60天內工人會怎樣反應？積極工作？免啦！

 

　　於是老闆會：

 

　　1. 工人就職期不逾6個月；

 

　　2. 又或每周工作不逾20小時。

 

　　就是因第2. 點，美國的兼職工便多了。每天工作4小時，每周做4天，便每周不逾20小時了。

 

　　當然也有公司會安安份份依法例，於是炒人之時，就做個另類工種培訓。轉到工作類型的便留下，不然在培訓後不合新工作的，也要離去，而這就造成了新申領失業救濟人數一時不太增加原因。但這都是個延遲手法，除非之後，這些被炒工人都有新工作，不然仍是要領失業救濟的。到此，還值得為假的就業數據去炒賣嗎？

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #就業數據 #勞工部 #美國經濟

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk