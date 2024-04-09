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09/04/2024

了解台灣地理，旅遊趨吉避凶

#台灣熱話 #地震 #花蓮 #太魯閣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 影片及圖片由作者提供

　　台灣是港人旅遊熱點，4月3日發生25年來最大規模地震，造成4名港人在震央花蓮受困，逾30名在台港人向入境處求助。究竟這次7.2級地震後，會不會引發網路上危言聳聽預言的9級大地震？其實只要稍為了解台灣地形結構，以及各景點的危險程度，在台旅遊就能趨吉避凶。

 

　　首先是關於強震造成海嘯的危險。海嘯的條件是從海邊到近海有淺灘和水深落差不太大，台灣東部一出海就是極深的海溝，所以不具備形成海嘯的條件；台灣西邊的台灣海峽寬度太窄，也不足以形成海嘯；但是東北部的基隆或是宜蘭，的確可能因為強震而受海嘯影響。

 

　　花蓮強震後，附近的著名觀光景點太魯閣多處崩塌，近700人受困，其中砂卡礑步道更有包括外籍遊客在內的多人受傷或被活埋，所幸4名受困港人最後都平安獲救。

 

花蓮著名風景區砂卡礑步道，有多名遊客在地震中死傷。

 

　　太魯閣峽谷是太魯閣國家公園最著名的地形景觀，去年吸引344萬人次造訪。不過太魯閣國家公園的地質十分脆弱，風化嚴重，每當大雨或颱風都會造成落石，近年不時傳出人或車輛經過期間被大石擊中造成死傷的事件。如果遇到一般地震，巨石崩落更可能引發不可預期的災害。所以這裏雖然景觀壯麗又獨特，但筆者最後一次到這裏旅遊時已經見識到即使在大好天氣，落石仍不斷崩下的恐怖，導致已經20多年不敢前往。

 

　　雖然在這裏提醒大家注意安全，但老實說真的很難百分之一百防範。短短兩個禮拜前，我才剛剛開車經蘇花公路前往花蓮、台東，然後經南橫公路到高雄環島旅行。這次地震導致蘇花公路受損嚴重，全線交通中斷，其中「大清水隧道」出口更是整塊崩落掉進懸崖下，如果我延後兩星期出發，真的有可能遇到無路可逃的情況。而開車當下，渾然不覺得有任何危險，也不覺得地質有多脆弱。當然，花蓮和台東一帶儘管地震頻仍，風景仍然值得一遊，但是以後就必須慎選交通工具，除了飛機之外，火車算是最安全的選項。因為火車不像汽車行駛在半山腰的蘇花公路，鐵軌鋪設在沿海，離山邊有一段距離，比較不會被落石首當其衝擊中。

 

往來花蓮的蘇花公路，因地震導致路面崩落。

 

　　至於網路傳言指，台灣有可能發生比今次更嚴重的9級大地震，以科學角度來看，完全是謠言。地震規模的大小，和斷層活動的長短有絕對關係，斷層長的地區，就可能發生大地震。以日本311地震為例，當地斷層長達500公里，所以發生了9級大地震。台灣最長斷層約為100公里，1999年9月21日地震（又稱921大地震）是島內百年來發生的最大地震，規模7.6級。地震規模差一級，能量差32倍，日本311地震釋放的能量，是台灣921地震的126倍。因為台灣斷層比日本短，不可能發生9級大地震。

 

花蓮天王星大樓被震至傾側，需要拆卸。

 

　　台灣處於地震帶，就算不去太魯閣等高危景點，住在酒店內亦有可能遇到地震。每次地震過後，各電視台都會採訪在台港人，可能是港人反應太激烈，一有地震就從酒店衝到街上，引起大家注意，反觀大多數台灣人從小震到大，問題反而是過度淡定，不夠警覺。正所謂過猶不及，來台灣萬一遇地震，必須掌握基本應變法則，優先要務包括防止被放在高處的物件砸到、避免搭電梯導致受困等等。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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