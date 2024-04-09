快遞業興旺，地理位置編碼系統商用潛力龐大！如何有利城市數碼化基建開發？

全球網購盛行，不少商戶及電商平台加入市場，同時帶動快遞業興旺，使其成為全球最活躍的產業之一。尤其在中國，快遞業在過去十多年高速發展，業務更屢創歷史新高，從2014年全國快遞業務量首次突破100億件，到2021年升至1,000億件，繼而到去年3月起，單月快遞量已超過100億件，月均業務收入逾900億元人民幣。

市場研究公司Frost & Sullivan報告指出，內地2022年快遞市場規模高達1,569億美元（約11,136億元人民幣），預測到2027年有望升至2,798億美元（約19,858億元人民幣），5年間增長78%。雖然市場普遍看好，但內地的快遞業界面對現行郵遞區編碼精準度不足的問題，卻存在不少挑戰。

目前，快遞企業都各自建立編碼體系。有礙於編碼不統一、位址庫資訊不完整等情況，導致分工困難，一直不利行業發展。內地早有聲音建議利用電子地圖和經緯度，開發精準、標準化及數碼化的新型編碼地址系統，便利各家快遞公司與電商互通訊息，減省分揀派送過程的中間環節，節省成本。據估算，若使用統一「分揀碼」，配送總成本將降低44%，包括可減少71%快遞車輛及41%快遞人員。

其實，除了電子商貿和物流配送業，其他如市民出行、政府服務及救援工作，準確無誤的地址都不可缺少。一套編碼地址系統不但方便市民日常生活，還有助城市規劃，並提升公私營機構的效率。

不過，香港作為一個發展成熟的城市，至今卻並沒有標準的地址系統，也沒有郵政編碼，有礙物流業的未來發展。為此，最近6名立法會議員組成推動發展「地理位置編碼」系統工作小組，促請政府盡快建立一套地理位置編碼，把地址標準化和數碼化。有關系統可有助城市規劃、基建開發、市場研究等，各企業亦能利用地理資訊的力量，提升營運效率。小組提醒當局在發展「地理位置編碼」系統時，須以對接大灣區及全國編碼系統為前提。

事實上，發展「地理位置編碼」系統的商用潛力龐大，其中牽涉的GIS，香港早於20多年前已率先應用，而地政總署早已為建築物建立一套地理參考編號（geo-reference no.）的數據庫，包含每幢建築物名稱和地址、場地面及道路中線等。用戶可透過地理資訊系統（GIS），把編碼轉換成地圖上的位置，從而找出附近的地理特徵。如當局把地圖上的地理位置轉換成「地理位置編碼」，並連結既有的空間數據共享平台（CSDI），便毋須投入大量資源，就能迅速建立一套完整、具公信力的二維「地理位置編碼」系統，這樣更有利城市數碼化，進一步促進智慧城市發展，同時令本地、大灣區、全國以至其他地方受惠。