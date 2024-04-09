  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智慧城市5.0
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

09/04/2024

快遞業興旺，地理位置編碼系統商用潛力龐大！如何有利城市數碼化基建開發？

#城市數碼化 #科技 #基建開發 #電子地圖 #地理位置編碼 #編碼地址系統 #智慧城巿 #快遞 #智慧生活
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　全球網購盛行，不少商戶及電商平台加入市場，同時帶動快遞業興旺，使其成為全球最活躍的產業之一。尤其在中國，快遞業在過去十多年高速發展，業務更屢創歷史新高，從2014年全國快遞業務量首次突破100億件，到2021年升至1,000億件，繼而到去年3月起，單月快遞量已超過100億件，月均業務收入逾900億元人民幣。

 

　　市場研究公司Frost & Sullivan報告指出，內地2022年快遞市場規模高達1,569億美元（約11,136億元人民幣），預測到2027年有望升至2,798億美元（約19,858億元人民幣），5年間增長78%。雖然市場普遍看好，但內地的快遞業界面對現行郵遞區編碼精準度不足的問題，卻存在不少挑戰。

 

　　目前，快遞企業都各自建立編碼體系。有礙於編碼不統一、位址庫資訊不完整等情況，導致分工困難，一直不利行業發展。內地早有聲音建議利用電子地圖和經緯度，開發精準、標準化及數碼化的新型編碼地址系統，便利各家快遞公司與電商互通訊息，減省分揀派送過程的中間環節，節省成本。據估算，若使用統一「分揀碼」，配送總成本將降低44%，包括可減少71%快遞車輛及41%快遞人員。

 

　　其實，除了電子商貿和物流配送業，其他如市民出行、政府服務及救援工作，準確無誤的地址都不可缺少。一套編碼地址系統不但方便市民日常生活，還有助城市規劃，並提升公私營機構的效率。

 

　　不過，香港作為一個發展成熟的城市，至今卻並沒有標準的地址系統，也沒有郵政編碼，有礙物流業的未來發展。為此，最近6名立法會議員組成推動發展「地理位置編碼」系統工作小組，促請政府盡快建立一套地理位置編碼，把地址標準化和數碼化。有關系統可有助城市規劃、基建開發、市場研究等，各企業亦能利用地理資訊的力量，提升營運效率。小組提醒當局在發展「地理位置編碼」系統時，須以對接大灣區及全國編碼系統為前提。

 

　　事實上，發展「地理位置編碼」系統的商用潛力龐大，其中牽涉的GIS，香港早於20多年前已率先應用，而地政總署早已為建築物建立一套地理參考編號（geo-reference no.）的數據庫，包含每幢建築物名稱和地址、場地面及道路中線等。用戶可透過地理資訊系統（GIS），把編碼轉換成地圖上的位置，從而找出附近的地理特徵。如當局把地圖上的地理位置轉換成「地理位置編碼」，並連結既有的空間數據共享平台（CSDI），便毋須投入大量資源，就能迅速建立一套完整、具公信力的二維「地理位置編碼」系統，這樣更有利城市數碼化，進一步促進智慧城市發展，同時令本地、大灣區、全國以至其他地方受惠。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多智慧城市5.0文章

你可能感興趣

#城市數碼化 #科技 #基建開發 #電子地圖 #地理位置編碼 #編碼地址系統 #智慧城巿 #快遞 #智慧生活

更多數碼新秩序文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk