hot talk 1點鐘｜恒指短線可挑戰17200點阻力位？｜騰訊網易再獲批遊戲版號｜瑞聲升勢可持續？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

港股今早高開後造好，恒指曾升逾270點，上過下萬七關口後，高位再有回吐壓力，升勢再次回順，時隔一個星期後再試17000點，短線挑戰17200點重要阻力位機會有多大？國家新聞出版署發布4月批出進口網絡遊戲版號，共有14款遊戲獲批，包括科網龍頭騰訊(00700)旗下《洛克人11》及網易(09999)旗下的《歧路旅人：大陸的霸者》，網絡遊戲獲批數量及版號發放周期趨勢偏向穩定？手機設備股方面，股價走勢表現得最好是瑞聲(02018)，由二月初以來，累計升幅逾五成，現價逼近超買水平，仍有向上空間？

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