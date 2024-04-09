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09/04/2024

不夠善良的我們 | 林依晨許瑋甯為劇剪短頭髮！賀軍翔力讚短髮造型！未婚柯震東：愛情對我來說有點太久

#娛樂 #柯震東 #演員 #晴報文章 #林依晨 #許瑋甯 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等超強卡士；早前四位演員接受了Viu專訪，大談今次相隔多年再度合作的感受，期間許瑋甯的短髮造型更「意外」獲得一眾演員大讚夠「靚仔」！

 

 

　　林依晨和許瑋甯在《不夠善良的我們》都以短髮造型示人，外界感到十分新鮮。林依晨直言超愛短髮，因為覺得很清爽，不過許瑋甯則表示感到十分崩潰！許瑋甯透露在劇集煞科後有段時間照鏡都要自動「略過」髮型部分，因為還是喜歡自己長頭髮。而賀軍翔和柯震東均力讚兩位女主角的短髮造型，認為與劇中角色十分配合，還一致打趣表示許瑋甯的短髮夠「帥氣」，令許瑋甯哭笑不得。

 

 

　　許瑋甯還自爆在《不夠善良的我們》煞科後有段時間不停狂做重量訓練運動：「可能是短頭髮關係，總覺得需要做重訓，會比較符合，一直在找自己的定位。」爆笑發言讓在場的其他演員笑不攏嘴，柯震東甚至笑她不可以「搶飯碗」。

 

　　至於新劇也是林依晨分別與賀軍翔、許瑋甯相隔20年再度合作，賀軍翔坦言今次重聚有種熟悉的感覺，「差別真的就是大家沒甚麼變，只是年紀不一樣而已。」而林依晨2005年在偶像劇《惡作劇之吻》後再與許瑋甯合作，當年兩人飾演情敵，在《不夠善良的我們》中則是「量子糾纏」的關係，林依晨表示：「她就是當年《惡作劇之吻》角色子瑜的進階版3.0、4.0，依然很美麗，強大又堅強。」許瑋甯則形容林依晨戲內戲外一直都很溫柔，大讚對方個性廿年不變。

 

 

　　最後問到四位演員覺得自己在愛情面前是甚麼樣子時，未婚的柯震東直言仍未找到最愛：「因為愛情對我來說有點太久、快忘記了，找到會再跟大家說。」三年前組織家庭的許瑋甯則認為愛情猶如一面鏡子，「看到彼此的優點、以及雙方需要進步的地方。」林依晨則指當你遇到對的人，對方會將最原始的自己帶到現實，做最自在的自己。至於與太太結婚七年的賀軍翔就表示，愛情會讓你想像未來生活想要的樣子，對於目前一家四口的生活感到幸福。

 

轉載自: 晴報

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