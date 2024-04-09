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09/04/2024

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興

#城中之城 #金融反腐 #中央巡視組
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　　自最高層開年吹響反腐「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」的衝鋒號，中紀委周一（8日）晚公布，將對34家機構展開二十屆第三輪巡視，其中包括一行兩會、五大國有行、兩大交易所等17家金融機構。耐人尋味的是，央視周二（9日）晚黃金時段將開播40集大劇《城中之城》，主題正正是金融反腐。

 

覆蓋17家金融機構

 

　　中國頂級官媒央視的黃金時段劇集，從「上甘嶺（抗美援朝）」到「黃河絕戀（二戰美國飛行員與中國女軍醫故事）」，從「繁花（改革開放初期上海縮影）」到「追風者（民國背景金融諜戰）」，乃至今晚開播的以陸家嘴金融圈為背景的《城中之城》，無不是「呼應當下時代」。

 

 

　　而繼2011年9月中紀委對25家金融機構展開十九屆第八輪巡視，隨後中行原黨委書記、董事長劉連舸，光大集團原黨委書記、董事長李雪鵬、唐雙寧等紛紛落馬，最新巡視將再次進駐17家金融機構（今次未包括四大AMC、中投公司、國開行、農發行、光大集團、人保集團），並新增金監總局、社保基金理事會，深挖政商勾連、資本逐利線索，料是巡視重點之一。


　　事實上，早在3月全國兩會閉幕後，中紀委公布對退休已8年的國開行原副行長李吉平的受查消息，即已顯現今年在資金密集的金融機構深化反腐的風聲。

 

劇情展示嚴峻現實

 

　　除了資金密集領域，資源密集領域亦是反腐重點，今次巡查將範圍擴大至發改委、統計局、能源局、財政部、海關總署、商務部、住建部、糧食和物資儲備局、全國供銷合作總社等，　亦是呼應開年中紀委全會公報提及的基建工程、能源、糧食購銷、統計等領域腐敗問題。

 

 

　　所謂無巧不成書，2024年中央巡視大幕初啟，央視即上畫金融反腐連續劇《城中之城》，講述陸家嘴「深茂銀行」支行行長、審計主任、職場新手和地產大佬、信託老總、財務公關之間的正反派鬥法，其中，挪用融資款項、私募兌付違約、包裝公司上市、暗渡地下錢莊等劇情，無不跟現實中的金融腐敗息息相關。

 

　　劇情揭示銀行在「風險管理」和「自身發展」之間艱難平衡之外，反派地產大佬一番「如果老天爺認真起來，誰都跑不掉」的警告話語，更正正道出金融反腐的嚴峻複雜。

 

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