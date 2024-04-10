自助餐2024｜4月Buffet優惠著數特別多！文華東方自助餐平$300任食龍蝦 / 快閃買一送一歎生蠔+鱈場蟹腳 / 71折食片皮鴨、扣鮑魚 / 買二送一豪食煎鵝肝、無限飲餐酒

踏入四月，大家今個月會不會約朋友一齊食飯呢？如果會的話，大家訂好地方了嗎？每次和朋友聚餐，最怕就是啱大家口味的餐廳。所以自助餐就是最好的朋友聚餐選擇之一，甚麼類型菜式都食到！好，今次就和大家講一講四月的自助餐優惠，真的十分抵食，即睇！

四月自助餐優惠2024│1.六國酒店Le Menu：71折起食波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、自家即切的片皮鵝

六國酒店Le Menu推出了全新主題自助餐「華麗盛宴．自助晚餐 - 片皮鵝．扣鮑魚．爐端燒」，以多款高級食材為主打。先看看有甚麼菜式，必食的包括波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、青口及麵包蟹；而其他推介仲有肉味濃郁的美國特級有骨肉眼、的鮑汁鴨掌扣鮑魚、鮑汁燴花膠、北寄貝刺身、即場手握壽司、自家即切的片皮鵝、芝士蘑菇焗蟹蓋。而講到爐端燒，會有廚師即席燒烤虎蝦、鴨肝、燒雞翼、雞軟骨串、紫蘇雞肉丸串等。







「華麗盛宴．自助晚餐 - 片皮鵝．扣鮑魚．爐端燒」中，除了有沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌，還有甜品和Häagen-Dazs雪糕任食，甜品有白桃烏龍茶慕絲蛋糕、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕、士多啤梨西瓜蛋糕、白朱古力慕絲蛋糕、德國芝士蛋糕、綠茶拿破崙、蒙布朗、朱古力意大利芝士杯、杏仁茶燉蛋白、蘋果金寶、焦糖燉蛋等，愛吃甜品的你不可錯過！

而現在Le Menu推出獨家網上優惠，只需$576起至可享用原價$812的2小時「華麗盛宴．自助晚餐 - 片皮鵝．扣鮑魚．爐端燒」，適用於星期一至星期五，經以下網站訂購更可額外加送1小時，即是可以任食3小時，超抵！

六國酒店Le Menu「華麗盛宴．自助晚餐 - 片皮鵝．扣鮑魚．爐端燒」

優惠期：由即日直至2024年5月31日

時間：星期一至五下午6時至9時、星期六至日及公眾假期下午6時半至9時半

價錢：星期一至五成人$576 (原價：$811.8)、星期六至日及公眾假期$599 (原價：$844.8)

地址：香港灣仔告士打道72號

詳情按此

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