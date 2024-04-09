創業方向 | 將購物欲變為創業動力？持續進修形象色彩、發展時裝銷售專業！4大保持專注用心秘訣：消除干擾、制定目標

在「經濟通」30週年的重要里程碑時刻，致以我最衷心祝賀並期待在未來的歷程中見證更多耀眼的成就！

持守「專注用心」的精神能夠帶來美好的未來，可不是陳腔濫調的贈慶說話。它是我人生及事業上轉折點的關鍵，也成就了我現在充實自在的生活。

我曾體會過生命的脆弱，此後我開始用心感受每一天的價值，我才意識到自己需要作出改變，於是我決定創業做老闆，選擇了當時還是購物狂階段時，我最喜歡的時裝行業！在達成了當老闆的願望及持續滿足購物欲的第18個月，我將專注力轉移到：把時裝鎖售做得專業！

我開始了持續進修，提升自己的專業知識和技能，我發掘到自己在形象色彩的專長後便全面轉營發展到個人諮詢，感恩我有機會運用自己專長並發揮了正面的影響力，讓我在形象色彩行業中逐漸獲得了肯定。

回顧我的職業生涯，在病癒後用心感受、專注靜待時機，讓我能在最適當的時間作最適當的決定，才成就了今天我認為是最自在開心的工作狀態。縱使近年感受到行業在變質，我仍然用心堅持自己的路，將專長投入到企業服務，將全副精力投放到企劃及學業中，為自己的人生及工作帶來更高的價值！

在兼顧家庭事業及學業的忙碌生活中，分享一下我創業後已開始使用的保持專注方法：

制定目標

確定每天的目標和優先事項，並為自己設定明確的時間表，在前一晚計劃好明天的行程！這樣能夠幫助我專注在重要的任務上，避免分心和浪費時間。

時間管理

使用時間管理工具，如Timeboxing是目標導向的時間管理策略，幫助我提高生產力並減少拖延！方法是將工作劃分為小的時段，並在每個時間段內全神貫注地工作。

（圖片來源：Envato）

消除干擾

在工作時關閉社交媒體通知，將手機設到無干擾模式，專注於當前的工作並進入專注的心流狀態。讓自己完全沉浸在工作中，以提高效率和質量。

自我觀察

需觀察自己的思緒和注意力是否在工作上。如果發現分心或開始散漫，需立即將注意力重新帶回當前的工作。

無論是辦公室中的忙碌還是生活中的挑戰，我希望大家都可以尋找到屬於自己專注用心的方式！

再次恭賀「經濟通」30週年的成就，祝願您們在未來的旅程中繼續綻放光芒！