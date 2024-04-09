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09/04/2024

巴黎奧運4台免費轉播！率先睇5大亮點︰「劍神」張家朗大皇宮再爭世一！巴黎鐵塔原鐵製獎牌/ 2,000小時繪出夢幻體育城海報/ 首次公開法國隊絕美運動服

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Text: Louise Yuen

　　行政長官李家超今早（9 日）公布，政府已成功購入 2024 年巴黎奧運會及殘疾人奧運會的電視播映權，全港市民可於無綫電視、VIU TV 及 HOY TV，以及香港電台免費觀看賽事轉播，為香港運動員打氣。距離巴黎奧運開幕倒數 3 個月，巴黎奧運近月已陸續釋出官方海報、巴黎鐵塔原鐵製獎牌、LV打造經典格紋火炬箱，甚至法國隊的絕美運動服，今次帶大家率先細看巴黎奧運 5 大亮點。

 

巴黎奧運｜名師打造夢幻體育城市！2,000小時繪出奧運、殘奧海報

 

　　上月釋出的巴黎奧運官方海報由法國著名插畫家 Ugo Gattoni 操刀，花上逾 2,000 小時繪出融合巴黎地標及所有賽事場景的夢幻繽紛體育城市，完美呈現出「將運動帶入城市」（Bringing sport into the city）的精神。

 

（圖片來源︰paris2024）

 

　　Gattoni 向來重視細節，今次也以細膩筆觸把奧運五環、殘奧會標誌 Agitos、奧運會格言、吉祥物等元素揉合在花都景色當中。最有趣是這個海報設計就如 Where's Wally 的尋寶遊戲，不同角落都能發現新驚喜。好像巴黎鐵塔上就是今屆新增的奧運運動項目 — 霹靂舞、塞納河上又有儀式船隊，而凱旋門、凡賽爾花園、新橋等地標建築也在海報當中。

 

（圖片來源︰paris2024）

 

（圖片來源︰paris2024）

 

（圖片來源︰paris2024）

 

 

　　另一亮點是巴黎奧運官方海報破天荒採用「雙聯畫」設計，左邊是奧運、右邊則代表殘奧，兩張海報既可以獨立觀賞，合併一起卻變成連貫作品，做法創新。現時兩張海報均於巴黎奧運官網開始發售，售價由 20 至 40 歐元不等。

 

 
 
 
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