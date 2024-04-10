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10/04/2024

GLOBAL Wednesday｜美國長債息再抽高機會有幾大？ | 巴菲特加碼投資日股？| 台積電獲美資助 點判斷長期投資價值？

#巴郡 #減息 #巴菲特 #美國經濟 #黃偉康 #美股 #台積電 #網易 #hot talk 1點鐘
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　全球凝視美國今晚公布的通脹數據，市場預計通脹會進一步放緩，惟上星期勞工市場數據強勁，如何解讀美國就業強勁但通脹預測未有向上的情況？另外，美國債息上星期曾升至4.4厘以水平，目前市場擔心美國息口會維持高位，令美國長年期債息有機會再抽高，投資者應如何應對相關風險？巴菲特旗下的巴郡(BRK)宣布發行新一輪日圓企業債，市場推測股神或加大對日股的投資，日股上升空間有多大？日股與日圓(JPY)的反向關係已被打破？台積電(TSM)獲美國政府提供逾110億元資助在美國建廠，刺激股價於盤前曾升逾3%，如何衡量股份長期投資價值？網易(09999)(NTES)宣布與暴雪恢復合作關係，股價重現上升動力，消息對股價的利好作用有多大？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Y5vIMLWfwwg

 

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