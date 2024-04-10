54歲李綺虹偕老公仔仔返港！擁抱真實年齡懶化妝素顏示人：個人風格

1994年港姐季軍李綺虹淡出娛樂圈多年，婚後在加拿大定居，專心相夫教子。日前佢帶埋老公同仔仔一齊返香港，「鬼妹仔」性格嘅佢崇尚自然，以最真實嘅素顏面目示人，雖然已經冇晒後生時嘅baby樣，但仍坦率得可愛！

現年54歲嘅李綺虹近年少有喺熒光幕出現，私下嘅佢都不施脂粉，非常自然。日前佢post出同老公以及仔仔喺機場嘅合照，表示自己期待已夠，終於返「家鄉」。之後佢就post出同好友喺香港一間有海景嘅高級酒店食西餐，一家人都非常滿意！而相中嘅李綺虹頭髮凌亂，披上泥黃色披肩同戴住一副玳瑁色眼鏡，就咁睇真係樸素到唔多認得，似一個普通師奶仔。今日佢就post出同仔仔去整頭髮嘅相，二人都即刻sharp醒晒，李綺虹多謝髮型師並講笑表示：「Thanks for making us look HK worthy.（多謝你令我們看起來配得上香港。）」睇嚟長居外國真係冇咁「外協」！

其實李綺虹一直都唔太注重外在，之前就曾上傳大頭素顏照，臉上有色斑、敏感泛紅同暗粒，仲自爆被更年期影響。李婉華之後訪問李綺紅，李綺紅表示自己冇花太多錢於扮靚上，返工又踩單車又會陪阿仔踢波，自己都懶搽防曬同皮膚護理，對於她的素顏照受注目，佢就大方表示呢個係「個人風格」，最主要係懶得化妝。

綺虹當年在TVB受力捧，「鬼妹仔」形象清純，曾跟黎明合作《阿Sir早晨》、1995年版的《神鵰俠侶》中演郭襄也令人深刻留印象。2019年李綺虹接受本網訪問時表示，現時仍是繼續做精神科心理護士的工作：「做心理護士其中一個原因係因為自己都患過情緒病。其實我10幾歲時，媽媽就開始有情緒問題，自細就下決心要讀心理學。我好感恩，雖然返工有時都幾辛苦，但每次返工都好有滿足感，幫到好多人。」佢透露服務對象涉及不同階層，患認知障礙症的長者、甚或患情緒病的小孩都有。最近她特別飛到加拿大北部的荒涼地區，當地荒山野嶺人跡罕至，但佢仍樂於到當地幫助有需要的人，實在是愛心爆棚。

李綺虹亦過得好「佛系」：「以前積極做運動係為身形，當時我最渴望係可以享受個運動，依家我如果覺得筋骨硬啲就去做瑜伽，想冇咁悶去跳肚皮舞，好享受，或者同班鄰居朋友一齊去跑步，跑完步食甜品，咁樣先係享受。」