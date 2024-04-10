中年好聲音2 | 顏米羔病住找數浸浴開直播！吸引過千人睇Live贏「人氣王」譚輝智

《中年好聲音2》顏米羔、譚輝智、劉威煌、甘永傑、梁思傑、梁浩賢、王嘉明及節目導演潘文龍（龍導）發起的男團「輕鬆啲」，越來越受歡迎，八位成員輪流每晚定時開FB直播，其中早前顏米羔更病住「找數」，沖住涼開直播，吸引過千人收看，打破記錄。

《中年好聲音2》比賽雖然完結，不過一班參賽者都未有機會停下來，除了錄影4月14日播出的《中年好聲音2紅白大戰》特備節目外，近日都馬不停蹄練歌排舞，落力為15、16日在伊利沙伯體育館舉行的《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》作好準備。昨晚「輕鬆啲」幾位成員都要綵排，不過顏米羔因初起感冒抱恙睇醫生，所以早前的直播交給他負責，由於他曾經豪言會直播沖涼，今次借機會「找數」，他在浴缸一邊浸浴一邊同網友傾偈，做到「找數真漢子」。

顏米羔事前揚言會「找數」直播沖涼，不過他力保「三點不露」，頂多露頸和肩膀，為怕失手跌電話，他都不敢太多動作，網友們知悉他直播沖涼都紛紛收看，最高峰期有1034人收看，顏米羔即時興奮Cap圖：「嘩，過千人睇，你哋真係好鹹濕！」今次顏米羔犧牲色相，令「輕鬆啲」FB直播人數打破記錄，以往都是最強人氣王譚輝智是「收視」擔當，連早前龍導開直播期間，林淑敏都表達自己最愛素人輝智，成為他的粉絲。今次顏米羔贏過輝智，未知下次會否輪到輝智除衫？

顏米羔直播中坦言為今次演唱會博命綵排，所以不慎病倒，已睇醫生希望盡快康復，期間，不少網友都勸他不要浸浴太耐，以免再次冷親。其實早前他跟有份參與演唱會的《中年好聲音2》好友一齊到郊外拍攝，作為攝影師的他都手癢癢，為大家拍攝不少「沙龍」靚相，人人都在社交平台分享並答謝米羔大師。