  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

10/04/2024

愛回家 | 蘇韻姿IG撰長文承認正式離開TVB！沒家人在港特別多謝熊家人：有家嘅感覺

#影視娛樂 #蘇韻姿 #TVB #2016年度香港小姐競選 #香港小姐 #非份之罪 #黑色月光 #愛回家
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　30歲的蘇韻姿加入TVB八年時間，突然有消息指她在TVB官方網頁藝員名單中「被除名」，似乎已經離巢。蘇韻姿接受本網電話訪問時承認此事，更透露日內會出席《黑色月光》的慶功宴，她隨後IG撰長文吐出八年來的成長，認為是時候離開舒適區發展。

 

 

　　蘇韻姿（Andrea）參與《2016年度香港小姐競選》後加入TVB，隨即獲安排參與處境劇集《愛回家之開心速遞》演出，飾演熊家三女熊心如，屬於劇中主角之一。拍攝接近六年時間，Andrea去年年初「被停工」離開劇組，令不少觀眾大感失望，認為熊家不整人，家不成家。Andrea雖然未能回家，但努力尋找新方向，除了去年參與音樂舞台劇《我們的青春日誌》擔正女主角Nancy外，更在多個綜藝節目中亮相。

 

 

　　近日，Andrea先後獲安排拍攝劇集《非份之罪》及《黑色月光》，正當以為她慢慢回復幕前工作的步伐之際，她竟然突然離開TVB，令不少粉絲大感驚訝，亦對於熊心如不再回家大感失望，Andrea接受本網訪問，她表示：「多謝你。星期四黑色月光嘅慶功宴見到大家再傾。」Andrea在IG撰長文，內容如下：

 

　　依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。

 

　　不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。

 

　　首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。

 

　　多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！

 

　　多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。

 

　　多謝監製祥哥！喺拍攝《愛回家》呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！

 

　　多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與《黑色月光》，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！

 

　　仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！

 

　　多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。

 

　　最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！

 

　　相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。

 

#呢張相係我填香港小姐application用

#就係呢張相開始

#八年

 

 

　　Andrea分享自己報名選港姐的一張照片，當時一臉稚氣，不少圈中人都紛紛留言為Andrea打氣及送上祝福，當中包括蔡思貝、徐榮、林景程、朱智賢、馬俊傑、鄭衍峰等等。

 

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #蘇韻姿 #TVB #2016年度香港小姐競選 #香港小姐 #非份之罪 #黑色月光 #愛回家

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk