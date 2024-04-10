鄭秀文狀態極佳超性感拍廣告！大Deep V見驚喜不再「排骨」？網民：救命好靚呀

鄭秀文（Sammi）自從去年因確診新冠肺炎後，一直有嚴重哮喘的她久久未癒，更影響到被逼取消原定去年8月舉行的個人演唱會。Sammi病後一直「潛水」養病，更絕跡社交平台，令不少粉絲們非常擔心，幸好近排她終於「上水」，繼續分享生活日常，更正式投入工作，在新一輯的化妝品牌廣告中展現狀態極佳的一面，著歌迷們可以放心。

Sammi連日來都有分享自己落力為演唱會練歌及做運動練氣，希望7月份的補場演唱會可以以最佳狀態見歌迷，見到偶像回復健康運動的人生，歌迷們都非常放心，兼送上打氣的說話。Sammi病癒後拍攝全新廣告，昨晚廣告片正式上架，見她穿上超級大Deep V的連身裙，大玩女神風，而Sammi一向身材平平無奇，不過今次Deep V看上去相當有型，以往太瘦經常心口都出現「排骨」的她，今次終於有少少「肉地」，非常好睇！Sammi說：「mi之前休息了一段日子，終於找回好狀態，可以繼續接拍返廣告。」

而Sammi在IG都有分享今次拍攝的花絮，就算不是宣傳照片，台下正在準備的她都一樣明艷照人，不再做「排骨文」，非常健康正能量。Sammi用上舊歌《交換溫柔》來製片，她說：「這首舊歌，有一種特有的溫柔氣息。#共同回憶 #交換溫柔 #mi自己好喜歡的一首歌」不少歌迷見到Sammi今次的廣告都瘋狂留言讚靚，又表示非常期待7月的演唱會，為Sammi大大力打氣，好友佘詩曼、李珊珊、張新悅、蔡卓妍、李幸倪等都有表達「心心眼」。網友們則留言說：「Sammi真美呀」、「Mi的歌聲真的很溫柔很動人」、「真係狀態好好」、「是20歲的Mi」、「救命好靚呀」等等。