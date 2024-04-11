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11/04/2024

4月必試新餐廳推介！得獎潮汕菜金獎滷鵝 / 百年蓮香樓重開新增手搖茶飲店 / 「世一沙嗲牛肉」回歸 / 老牌西餐廳食煎法國鴨胸、火焰雪山

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Text: Sammy Leung

　　大家最近吃過甚麼好吃的餐廳呢？如果你是愛試新事物、新餐廳，又常常四圍「搵食」，好，今次就說說4月必食新餐廳！近期，城中開設了不少新餐廳，有些是老店重開，有些是首次登陸香港，不論是西餐、中菜或者打邊爐都有齊！

 

4月必食新餐廳│1. 陳鵬鵬潮汕菜：曾獲中華鹵鵝大賽金獎+4年大眾點評「必吃榜」！食滷鵝+生腌大閘蟹+胡椒豬肚煲

 

　　第一間要介紹的是深圳潮汕菜名店「陳鵬鵬潮汕菜」，「陳鵬鵬潮汕菜」在3月尾登陸新城市廣場，到底這間深圳潮汕菜餐廳是甚麼來頭呢？「陳鵬鵬潮汕菜」的潮汕廚師團隊以傳統潮汕菜為基礎，再做出創新的潮汕菜，是一間以鹵鵝為特色的潮汕菜館，更曾榮獲中華鹵鵝大賽金獎，又連續4年榮登大眾點評「必吃榜」，相信味道一定不錯！

 

鵝肉

 

 

　　「陳鵬鵬潮汕菜」的菜式有很多，好像是金獎滷鵝、打冷、海鮮、潮汕圍爐、潮汕風味、砂鍋粥、特色小吃、工夫茶、糖水。先說說招牌的「金獎滷鵝」，「陳鵬鵬潮汕菜」有獨家鮮鵝供應鏈，歐盟衛生標準，每日吃新鮮象草重逾14斤的大鵝肥瘦勻稱。滷鵝配上特製滷湯，令到鵝肉更鮮甜可口。當中最受歡迎的是「金獎滷鵝拼盤」，因為可以一次過試不同部分，包括鵝片、鵝頸、鵝血、廣章等。

 

七秒鵝腸

 

　　而「陳鵬鵬潮汕菜」還有很多推介菜都是必食的，好像是肉爽鮮美的「凍紅蟹」、嫩滑蟹肉配合橙黃蟹膏的「生腌大閘蟹」、外酥內嫩的「香煎鯧魚」、煙韌又煎得金黃香脆的「南澳蠔仔烙」、潮汕必食菜「胡椒豬肚煲」、嫩滑惹味的「豆醬焗文昌雞」。而甜品有具特色「姜薯綠豆爽」，口感獨特的姜薯配合去皮綠豆，正；潮汕工夫茶方面則用了茶香濃郁的海拔1392米以上生長的鳳凰單叢茶！

 

潮式凍紅蟹

 

潮汕炸粿肉

 

猪肚土雞煲

 

蠔仔粥

 

生腌大閘蟹

 

蠔仔烙

 

金銀魚飯

 

酸菜炒肥腸

鮑汁鮑魚

 

鵝血煲

 

香煎鯧魚

 

陳鵬鵬潮汕菜

營業時間：上午10時至下午10時

地址：新界沙田區沙田新城市廣場 一期703A

詳情按此

 

下一頁：百年舊式茶樓重開！設傳統點心車+手搖茶飲店

 

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