騙案手法 | 虛擬資產都有假名？坊間出現偽冒虛擬資產網上騙案！受害人被騙$290萬名錶！守網者：交易即時睇4件事評估真偽

又有新的騙案手法？網上騙案真的日日都有新，最近守網者又公布了一宗牽涉偽冒虛擬資產的網上騙案，如果大家在這一方面都有研究的話，真的要小心。今次守網者更公布了進行虛擬資產交易要留意的地方，即睇！

大家有沒有虛擬資產呢？近年，愈來愈多人虛擬資產投資，在最近就出現了一宗牽涉虛擬資產的網上騙案。到底發生甚麼事呢？守網者在Facebook「CyberDefender 守網者」上指近日香港警方接獲一宗牽涉偽冒虛擬資產的網上騙案，受害人在社交媒體售賣名貴手錶，而對方指自己有意購買並要求以虛擬資產USDT付款。受害人在交易時，初步見到錢包已收取USDT，所以便將名錶給予對方。沒想到這正正是一個騙局！

圖片來源：Unsplash @DrawKit Illustrations

受害人於區塊鏈瀏覽器(Blockchain Explorer)上仔細查看，才發現騙徒支付的原來不是真正的USDT，而是一種名為「BEP-20:Tether USDT」且沒有價值的虛擬資產。這位騙徒以名稱相似的掩眼法騙取受害人，而受害人損失一隻價值約$290多萬的名錶。所以，守網者建議進行這些虛擬資產交易時一定要謹慎！

守網者指，虛擬資產交易時要即時評估交易中虛擬資產的真偽，要留意以下4點：

1. 在區塊鏈瀏覽器上是否已被標註為Phishing(釣魚詐騙)

2. 區塊鏈瀏覽器上對虛擬資產評估的市場價值是否合理

3. 留意在區塊鏈瀏覽器上顯示虛擬資產旁邊的圖示，一般區塊鏈瀏覽器對知名虛擬資產均會使用該官方圖示

4. 查核該虛擬資產在相關區塊鏈上的智能合約地址(Smart Contract)與交易中的是否相同

一圖睇清虛擬資產交易真偽：

大家可以看到在區塊鏈瀏覽器上虛擬資產的真偽。

圖片來源：Unsplash @Bermix Studio