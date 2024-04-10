  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/04/2024

移民英國｜英國重視種族多元，歧視嚴重程度等同虧空公款？香港人不小心種族歧視不自知？

#英國航空 #Pantry熱話 #英國 #移民 #陶傑 #種族歧視 #少數族群 #歧視
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國作為一個種族多元的國家，對種族歧視問題相當敏感，尤其在職場上，一旦有人感到被冒犯，而又有證據指證你曾種族歧視，會被即時解僱，嚴重程度等同虧空公款。早前英國航空（British Airways）有兩名空姐，在工餘時間在抖音拍片嘲笑中國旅客講英文的口音，更做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢，引起軒然大波，最後遭英航解僱。事件過後，香港網民的反應相當兩極，有人認為英航的處理手法恰當，任何形式的種族歧視行為都不能容忍；亦有人把重點放在中國旅客的英文口音上，認為兩名空姐只是在工餘時間拍片，亦沒有身穿英航制服，因此並無不妥，但指責她們使用「抖音」的行為相當愚蠢。他們的觀點顯然把政治立場凌駕於種族歧視問題之上，簡直令人難以置信，一個人的膚色、外貌特徵或口音，不應成為被取笑的原因，這是人與人之間基本的尊重。

 

（圖片來源：British Airways）

 

　　不過，很多香港人都沒有「和而不同」的觀念，犯了種族歧視而不自知。在學時期，你曾否取笑過膚色較深的同學？你曾否因為一個人天生「攣毛」而取笑過他/她的髮型？一些不經意的玩笑，在當事人眼中其實早已構成歧視，但香港主流族群並不在意，也很少人會為他們發聲。雖然香港不像英國般種族多元，但也存在一些少數族群，例如曾因犯罪見報而被標籤為「南亞幫」的南亞裔人士，很多家庭所聘請的外傭都是菲律賓人或印尼人，也有部分來港經商的歐美人士。然而從香港網民對英航空姐事件的取態可見，香港社會對種族歧視的敏感度遠不如英國。被喻為「香港才子」的專欄作家陶傑，亦曾因為形容菲律賓為「僕人國家」（the nation of servants），而被菲律賓外傭工會投訴，更被當地政府列為入境黑名單。不難想像，香港主流對少數族群，尤其對有色人種並不友善。

 

　　現時香港有超過30萬人移居海外，來到異地便由主流成為少數族群，大家也會擔心被歧視的問題，但竟然有部分人在種族觀念上跟過往如出一轍。我曾聽聞有移英港人在職場上歧視有色人種而被主管警告，甚至有人不理解，為何在香港只能當「外賣仔」的印度人、巴基斯坦人，在英國能成為主管。究竟香港教育出現了甚麼問題，才會有以上的觀念？回到英航空姐抖音事件，不論大家的價值觀有多大差距，也不應因為種族或口音不同而被歧視，正如印度裔的辛偉誠能當英國首相，期望有一日，香港人也能進入英國國會。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#英國航空 #Pantry熱話 #英國 #移民 #陶傑 #種族歧視 #少數族群 #歧視

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk