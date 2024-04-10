移民英國｜英國重視種族多元，歧視嚴重程度等同虧空公款？香港人不小心種族歧視不自知？

英國作為一個種族多元的國家，對種族歧視問題相當敏感，尤其在職場上，一旦有人感到被冒犯，而又有證據指證你曾種族歧視，會被即時解僱，嚴重程度等同虧空公款。早前英國航空（British Airways）有兩名空姐，在工餘時間在抖音拍片嘲笑中國旅客講英文的口音，更做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢，引起軒然大波，最後遭英航解僱。事件過後，香港網民的反應相當兩極，有人認為英航的處理手法恰當，任何形式的種族歧視行為都不能容忍；亦有人把重點放在中國旅客的英文口音上，認為兩名空姐只是在工餘時間拍片，亦沒有身穿英航制服，因此並無不妥，但指責她們使用「抖音」的行為相當愚蠢。他們的觀點顯然把政治立場凌駕於種族歧視問題之上，簡直令人難以置信，一個人的膚色、外貌特徵或口音，不應成為被取笑的原因，這是人與人之間基本的尊重。

（圖片來源：British Airways）

不過，很多香港人都沒有「和而不同」的觀念，犯了種族歧視而不自知。在學時期，你曾否取笑過膚色較深的同學？你曾否因為一個人天生「攣毛」而取笑過他/她的髮型？一些不經意的玩笑，在當事人眼中其實早已構成歧視，但香港主流族群並不在意，也很少人會為他們發聲。雖然香港不像英國般種族多元，但也存在一些少數族群，例如曾因犯罪見報而被標籤為「南亞幫」的南亞裔人士，很多家庭所聘請的外傭都是菲律賓人或印尼人，也有部分來港經商的歐美人士。然而從香港網民對英航空姐事件的取態可見，香港社會對種族歧視的敏感度遠不如英國。被喻為「香港才子」的專欄作家陶傑，亦曾因為形容菲律賓為「僕人國家」（the nation of servants），而被菲律賓外傭工會投訴，更被當地政府列為入境黑名單。不難想像，香港主流對少數族群，尤其對有色人種並不友善。

現時香港有超過30萬人移居海外，來到異地便由主流成為少數族群，大家也會擔心被歧視的問題，但竟然有部分人在種族觀念上跟過往如出一轍。我曾聽聞有移英港人在職場上歧視有色人種而被主管警告，甚至有人不理解，為何在香港只能當「外賣仔」的印度人、巴基斯坦人，在英國能成為主管。究竟香港教育出現了甚麼問題，才會有以上的觀念？回到英航空姐抖音事件，不論大家的價值觀有多大差距，也不應因為種族或口音不同而被歧視，正如印度裔的辛偉誠能當英國首相，期望有一日，香港人也能進入英國國會。