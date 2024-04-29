執屋方法 | 屋企點執都亂？日本列不整潔房子必有的7樣物件！讀過的書？聖誕交換禮物？即Check屋企有無

你覺得自己的房間整潔嗎？很多人都想要一個乾淨的環境生活，但理想很美好，現實卻很殘酷，大家很多時因為生活太忙，回到家中已經不想收拾了，所以家中就變得愈來愈亂！曾有日本網站列出了不整潔子必有的7樣物件，大家一齊看看吧！

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生活太忙，有時回到家中食飯後，已經不想動了，莫說要打掃及收拾。而有時出外購物後，大家都會把紙袋收好，家中的紙袋就愈來愈多，所以家中就變得愈來愈亂！曾有日本網站找到一位寫了很多關於極簡生活的書籍的作者Fudeko，告訴大家不整潔子必有的7樣物件。這些物品很多時都是不必要的，留在如果大家主動解決了這些物品，生活就會變得更整潔！

不整潔房間必有的物件1.紙袋

你的家中堆了多少紙袋呢？當大家購物後，都有機會收到一個紙袋，拿回家後總想著之後會有用，更加不捨得扔掉。日積月累之下，家中的紙袋就愈來愈多，變成「紙袋山」。所以建議購物時帶一個環保袋，減少拿紙袋的習慣！

圖片來源：Unsplash @freestocks

不整潔房間必有的物件2.讀過的書本



如果大家看完一本書，把它放回書架，可能就不會重讀。長時間之下，書架又會滿了，大家又會亂放其他書本。所以除了幾本最喜歡的書外，一年內不會再讀的書，就送別人吧！

不整潔房間必有的物件3.空盒+空瓶

和紙袋一樣，空盒和空瓶出現後，你常常會想可以廢物利用，或者有其他地方可以用上。但事實是，要把空盒和空瓶，通常都要花些時間，而你未必有這樣的時間，所以都是把它們拿去回收比較好！

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