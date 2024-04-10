百想藝術大賞2024韓劇入圍名單公開！《淚之女王》金秀賢四度角逐視帝！邊套韓劇獲7大提名？網民︰3人落選視后成最大遺珠！即睇完整入圍名單

韓劇迷留意！韓國三大影視獎之一的第 60 屆百想藝術大賞將於 5 月 7 日舉行頒獎禮，官方日前率先公布電影、電視等不同部門的入圍名單，劇迷最關注當然是電視部門名單，皆因百想藝術大賞涵蓋電視台及 Netflix、wavve 等串流平台的韓劇作品，別具權威性。今年金秀賢憑熱播的《淚之女王》四度角逐視帝寶座，去年嬴盡口碑的《MOVING異能》則入圍多達 7 項大獎，氣勢凌人！即睇百想藝術大賞電視部門入圍名單。

今年百想藝術大賞的視帝、視后可說是競爭激烈，先講最佳男主角，《淚之女王》金秀賢、《戀人》南宮珉、《MOVING 異能》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫，以及《少年時代》任時完均有份角逐視帝殊榮。數網民看好的大熱人選，金秀賢一定榜上有名，相隔 3 年回歸公仔箱主演《淚之女王》，開播不過一個月收視已持續創新高，爆肌演出之餘，其細膩演技更讓觀眾跟住又哭又笑，四度入圍最佳男主角自然是理所當然。

（圖片來源︰Netflix）

其餘四位韓劇男主角的實力亦不容忽視，像柳承龍早前憑《MOVING異能》勇奪釜山影展「亞洲內容暨國際OTT大獎」的最佳男演員獎，南宮珉亦以《戀人》獲頒 MBC 頒獎禮最高榮譽的演技大賞。所以話，誰能問鼎視帝寶座絕對是今年一大看點。

（圖片來源︰Disney+）

百想藝術大賞的視后入圍名單同樣引起熱議，全因外界視為視后大熱的《淚之女王》金智媛、《惡鬼》金泰梨及《Moving異能》韓孝周均未能入圍，韓國網民都為三位演技派演員抱不平，說是今屆最大遺珠咁話。最終上榜視后後選名單就有︰《壞媽媽》羅美蘭、《戀人》安恩真、《車貞淑醫生》嚴正化、《夜晚開的花》李荷妮及《有院子的家》林智妍。到底視后寶座花落誰家呢？

（圖片來源︰Viu）

單計入圍名單，Disney+ 的《MOVING 異能》可謂氣勢如虹，一口氣獲 7 個大獎提名，包括最佳電視劇作品獎、最佳男主角、最佳男新人、最佳女新人、最佳導演、最佳劇本獎等，最後能否成為大贏家就拭目以待！

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