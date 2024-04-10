京都美食｜盤點必食拉麵人龍店！連續5年米芝蓮推介京鴨喉黑魚湯底！前拉麵名店AFURI總料理長主理/ 雞鴨鹿豬骨熬濃湯底

上個月底去了京都幾日，本來打算睇櫻花，豈料遇上十年來最遲開花的一年，残念（即可惜、遺憾）！一個人在京都，最奢侈的消磨時間活動，就是排隊食拉麵！平時跟朋友去玩，盡量都不會浪費太多時間排隊食飯。次次經過人氣的拉麵店，在外面聞到濃郁的湯底香味，雖然想試，但都被長長的人龍嚇怕。這次試了兩間人氣京都拉麵店，想跟大家分享一下，其餘幾間都很想試試，希望下次去會有「勇氣」去排隊吧！

京都拉麵美食｜01 拳拉麵︰米芝蓮推介＋Tabelog百名店

這間開業13年的拉麵店，由2020年起，每一年都成為米芝蓮的必比登推介，對於京都的拉麵店來說，是很少見的！店主昨日（4月9日）亦在IG及X出post，表示今年繼續入選米芝蓮，非常厲害！名物「京鴨とノドグロ煮干しそば 煮卵付き」（京鴨及喉黑小魚乾拉麵加煮蛋），湯底是由京都出產的鴨，加上高級的喉黑魚乾煮成，湯底呈漂亮的琥珀色，非常清澈，更有獨特的香甜味。我不喜歡豬骨湯底，特別是太濃稠及有豬味那種，而這個清甜的鴨魚湯底，令我一試便愛上！



「京鴨とノドグロ煮干しそば 煮卵付き」（1,000円），清澈漂亮的琥珀色湯底，非常美味。（拍攝：Katty）

配料方面，有慢煮豬、雞肉及蛋，全部煮得恰到好處，豬、雞肉質柔軟，蛋黄流心又不會過生。麵條非常滑，幾乎一放入口就滑入喉嚨，跟湯底非常配合。吃到一半時，更可以加點柚子醋，令湯底的香甜味更突出。我跟大部分食客都一樣，幾乎把全碗湯喝光！

這間拉麵店位於JR梅小路京都西駅旁，一般遊客可能覺得不太就腳，但如果有小朋友的話，遊京都幾乎都會來這裡，因為京都鐵道博物館及京都水族館就在此！其實跟京都駅只是一站之隔，絕對不算遠，只不過是JR山陰本線（嵯峨野線）的班次比較疏落，但絕對值得來幫襯！



枱上放著柚子一味粉及昆布黑七味粉，想追求刺激的朋友可以加一點。（拍攝：Katty）



入店後，先於售票機買飛，再由店員安排座位。（拍攝：Katty）



我在中午時候前往，竟然不用排隊！（拍攝：Katty）



店主昨天在IG表示今年又入選米芝蓮。（圖片來源：IG@kobushikengo1020）

拳ラーメン

地址：京都市下京区朱雀正会町1-16

電話：075-351-3608

營業時間：11:30am-2:30pm、6pm-10pm；星期三休息

交換：JR「梅小路京都西駅」歩行約5分鐘

網址：https://twitter.com/kobushi_ramen

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