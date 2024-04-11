此文成於昨(10日)午6點前，美未公布其CPI數據，但為甚麼已可談？因為公布的CPI數據是過去式，未來的CPI或應講是驅動CPI後向的推手才值得關注。

推動美CPI的主推手有三項：

1. 油價，特別是油站汽油價；

2. 屋租；

3. 就業和工資。

今天只談油價。

圖一是昨日Zerohedge有關油價一文的標題。近日油站價有幾高？看圖二。汽油批發價於去年12月見底回升，而據AAA的零售Regular汽油價於2024年1月起亦見底回升，到2024年4月8日便達到3.94美元/加侖。而美CPI與零售汽油價是有正關係，美油站汽油價跌，美CPI亦跌；當油站汽油價升，美CPI亦升（圖三）。

很多人認為原油價與美通脹很有關係，這是個誤解。圖四可見美德州原油價近日在85.35美元/桶，未太見上升，與美CPI近日走勢對比，相關性不太強。究其原因是原油價受不少地緣政治因素影響，即是Macro因素。而汽油價是受不少美國內部經濟因素影響，包括美煉油公司的設備使用率，有沒有煉油設施要維修，美汽車駕駛者的用車量等。

但從長遠言，原油價一定會影響到汽油價的，這是麵粉價與麵包價的關係，是一定存在的。

近日JPMorgan和美國銀行(BofA)都估布蘭特油價會趨升向100美元/桶，具體是5月會見95美元/桶，9月會見100美元/桶。

美國CPI後向不樂觀

美國油站汽油的原油來源主要是美國本土原油，產出量在減少中（圖五），最近的美油井數目已跌至497座。同期墨西哥、美國、Qatar與伊拉克在3月份是每日減少約100萬桶產出。

而胡塞武裝控制紅海通道亦限制了原油輸歐，亦扯高了全球原油價。基於這些原油供應的可能緊絀，原油期權價近日也見上升（圖六）。

當世界原油價和美汽油站價都見有上升壓力，美通脹數據無論是之前的或之後的，都有上升壓力。故就算昨晚美CPI公布顯示放緩，市場也不敢對下月通脹放心。

美CPI的歷史走勢亦顯示美通脹已見到了個短期低位，後市可能要升（圖七）。這個圖，在之前筆者3月22日的《鮑鷹變鮑鴿》文已刊出過。如這個CPI歷史走勢圖成真，則美國CPI後向就不容樂觀了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)