麥明詩馬拉松式婚禮全為四大長老：避免咗唔少衝突！寄語準新人不要信家人無所謂

麥明詩（Louisa）與機師盛勁為上月舉行3場「勁甜麥」盛大婚禮，包括圍村盆菜宴、遊艇會婚宴及戶外結婚派對。籌備一場婚禮已經好辛苦，分三場舉行更是超高難度，麥明詩坦言舉行馬拉松式婚禮，原因只想人人開心，尤其「四大長老」的心情特別重要，寄語大家不要輕信家人「冇所謂」之言。

麥明詩順利完成三場不同主題、形式的完美婚禮，已成為香港準新人的典範。麥明詩9日分享心得：「唔少朋友都問我，哇搞三場婚禮，咪好辛苦！的確係，完事後直情要瞓足成個禮拜先recover（復原）到。其實唔係因為想搞到好『盛』大，而係源自於一個儘量make everyone happy嘅初心。」

不少人籌備婚禮期間，與愛侶、家人發生不少衝突，明明開心事卻令大家有磨擦。麥明詩說：「由於我和盛生好怕衝突、唔開心，所以我哋好早就決定將婚禮分幾次搞，而每一場都有各自嘅主角。大大小小嘅選擇就因住主角嘅需求而決定。」她表示第一場圍村盆菜宴的主角並非自己，而是老爺、奶奶：「我地盡跟圍村傳統，賓客絕大部份都係佢哋嘅親戚和朋友，而表演嘉賓方面，就邀請了奶奶很喜愛嘅李龍基先生。」

麥明詩也沒有忽略自己父母：「第二場係（遊艇會）正常擺酒，主角就係麥生麥太，菜式、流程、程序等都以佢地嘅意見為首。圍數全部歸佢地兩老，只受場地所限而唔使同對家協調。」先滿足四大長老，然後再到一對新人自己的意願，第三場婚宴就是麥明詩和老公最期待的戶外瘋狂派對：「主角終於係我同盛生喇，因為之前已經take care咗雙方父母嘅要求，呢次我哋就可以盡情選擇自己鍾意嘅嘢 - 戶外草地、樂隊歌曲、西式食物、無限酒精… 爸爸媽媽雖然唔識欣賞，但係都好盡力去嘗試投入。」

原來麥明詩不單止讀書拎10A，連做女兒、新抱都攞10A：「呢個（三場婚宴）安排，幫我哋避免咗唔少衝突。男女家唔使爭圍數、長輩和後輩唔使爭論食物和形式中式定西式；頭兩場我和盛生安分守己地做好兒子和女兒的本分，再於尾場玩得好盡興（盡興到啲相都唔出得街）。咁壞處就係… 真係好攰。」

她搞笑地提醒網民，一定不要相信家人「冇所謂」之言：「每人屋企都唔一樣，家家有本難念的經，以上純粹share下我倆嘅經驗。總括來講，我爸爸媽媽、老爺奶奶也是非常隨和，我們非常幸運，而最後似乎各人都開心。不過同時都提醒一句，家人話『冇咩所謂，簡簡單單就OK』呢句說話…ummm…千祈唔好盡信呀！唔知你哋又有冇啲咩婚禮後嘅insight呢？喺comment share吓吖！」