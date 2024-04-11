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11/04/2024

郭珮文《福祿壽訓練學院》超貼身造型3D身材表露無遺！與陳懿德齊扮獎座超辛苦！網友鬧：嘥料

#晴報文章 #娛樂 #影視娛樂 #王祖藍 #李思捷 #阮兆祥 #郭珮文 #陳懿德
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Text: 娛樂組

　　《福祿壽訓練學院》播出以來都有不少人討論，雖然網友認為「扮嘢」橋段老土，跟昔日《殘酷一叮》無異兼零新意，但節目出街的收視不錯。網上討論除了是參賽者之餘，更有網友熱論兩位「扮工室助理」郭珮文和陳懿德。近日，兩人被節目組要求扮獎座，吃盡苦頭，網友們都替兩位美少女感不值，直斥節目「嘥料」。

 

 

　　阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》將於周日播出第三集頒獎禮篇，除了3名導師及24名學員會扮鬼扮馬，福祿壽還邀請林曉峰擔任頒獎禮司儀，在首集以「戀柱」及「Just a 竹」 造型引發不少話題的兩位「扮工室助理」郭珮文（Juliana）及陳懿德，來到頒獎禮篇自然不敢怠慢，除了會以超亮麗晚禮服登場外，還會扮演不同風格的「人肉獎座」，其中Juliana穿上超緊身金衣，3D身材表露無遺，上圍相當凸出。

 

 

　　「人肉獎座」對於兩位助理主持來說繼續是很大挑戰，除了因為連身衣造型難Carry 之餘兼很難著外，由於2人要在長達十數小時的錄影過程中多番舉起雙手「扮獎」，故對二人來說亦是體力挑戰！德德：「製作組驚我個膊頭同條頸太攰，所以就為我設計咗呢隻假手，等我唔使將隻手舉足十幾個鐘咁辛苦。但原來佢都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」談到打造造型過程，德德坦言單是為身上的金色菲林「定位」已花掉兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林 fix 到位。」德德續指著衫及除衫亦是十分艱難：「除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係四、五個服裝姐姐一齊出力、幫我將件衫轉轉轉番上去。」德德續指由於造型相當難搞，故此她亦盡量少飲水避免去洗手間。

 

 

 

　　持續十數小時高舉「金電視」考驗臂力至於Juliana的造型，單是臉上金色部分也要分先後兩次上色，即使沒有菲林加持，耗時亦需要兩小時。Juliana的造型同樣蝦人著，皆因設計超級貼身，問到擁有美好葫蘆形身段的 Juliana 穿造型前有否刻意節食，Juliana 呈放棄狀態謂：「放棄咗節食架喇，有肚腩都唔緊要啦。我冇特別打底呀，因為呢件衫好薄，打底嘅話會好明顯。呢件衫去廁所要成套除晒，同埋自己一個係拉唔番件衫上去嘅。因為隻手係包住晒，所以成日都用唔到手機。」除了造型惡搞，Juliana 在頒獎禮篇的任務亦十分惡搞，為了配合節目錄影及效果，Juliana 需要十數小時持續舉著一個「金電視」，雖然「金電視」是由發泡膠打造，但要長時間舉起亦相當考驗體力及臂力，現場所見，Juliana 每逢嗌 cut，都必定會一臉辛苦地放下「金電視」回氣，但一 Roll 機亦馬上入戲展現笑容。Juliana 錄影前亦笑言對自己的臂力沒有信心：「以前我手力好好架，但因為四、五年冇做過運動，依家都有啲擔心。」 

 

轉載自: 晴報

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