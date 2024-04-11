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11/04/2024

順豐、Deliveroo好方便？「代服務」10年前已經出現︰代客辭職、分手、勸退小三！內地盛行的「代體驗」又是甚麼？

#食評 #代服務 #Pantry熱話 #辭職 #代體驗 #分手代理 #外賣平台 #物流公司 #數碼轉型
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　「代服務」近年愈嚟愈盛行，相信絕大部分香港人都一定用過，例如外賣平台專人代客攞外賣，物流公司代客取件送件等等。代服務看似近年先興起，但其實喺約10多年前已經開始。早期有啲代服務係因應不同國家獨特文化而發展出來，而有部份就係代勞解決問題；亦有啲係純粹以娛樂為主，又有其商機。

 

　　日本早喺2017年開始興起代客辭職服務，代理公司幫客人向公司辭職同安排當中事宜。除咗向公司／上司交代之外，代理亦會幫忙處理辭職後嘅事，希望減少因辭職後同公司不和所產生嘅後續問題。現時代客辭職每次收費約數萬日圓，根據客戶工種及不同情況而定。雖然好多人覺得辭職係簡單事，但在日本文化當中辭職係一件較負面事情。因日本傳統大多公司使用終身僱用制，公司盡量避免解僱員工，打工仔亦會好少離職，同時打工仔怕離職後較難搵工。另一方面，就算真係好想辭職，日本人更會怕因自己離開而帶畀別人麻煩，經常到最後都失敗收場。以上種種問題底下，令呢類代理辭職興起。

 

　　除咗職場分手難，同男女朋友分手亦唔容易。看似電影橋段，但其實大約喺2000年代初已經出現「分手代理」公司。佢哋服務範圍十分廣泛，除咗最簡單代你電話或短訊與對方分手之外，更有面談分手同代送分手禮物的服務。而最特別是有公司更提供「勸退小三」服務。呢類服務技術含量較高，需更多時間執行，所以收費相對地高，可高達上十萬港元。其實分手代理喺不同國家都有其巿場，針對有錢客群為主，因有錢人較易吸引小三，正印不惜用錢去保護家庭。

 

　　早年國內開始盛行「代體驗服務」，收費幫客人體驗事情後，再報告真實用後感。其中一樣代體驗就係代飲／食服務，用家先喺餐廳／茶飲店網上訂餐，代理員就會到該餐廳代飲／食。代理員會即時拍片證實有真正用餐，同時亦會提供真實食評，令用家一同感受美食。雖然大家都明白代飲／食只係商家嘅噱頭，但仍有部分人認為，唔需要吸收過多脂肪又能享受美食，畀錢都係值得。

 

　　俗語話「時間就係金錢」，當富人愈富時，就會多利用別人時間去忙自己事情，所以近年代客攞外賣、代收件送貨等有其巿場。能幫別人解決時間問題，將來就會有更多代服務衍生而出。

 

 

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