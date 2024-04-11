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11/04/2024

炎明熹19歲生日個唱團隊送上驚喜！Gigi公主造型與400粉絲提早慶祝！邊個扮白馬王子？

#晴報文章 #歌手 #娛樂 #演唱會 #炎明熹 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　正式踏入19歲的Gigi炎明熹，由於即將在九展舉行一連三場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，慶生節目只能在綵排室渡過，但一班音樂和舞蹈團隊非常愛錫Gigi，偷偷地準備了生日蛋糕為壽星女慶祝。日前，Gigi與四百多位粉絲一起預祝生日，當日以動物派對為主題，一眾粉絲悉心打扮之餘還安排了連串節目跟偶像賀壽，Gigi則以公主造型亮相，還與粉絲一起玩遊戲，眾人打成一片，氣氛非常熱鬧。

 

 

　　正式踏入19歲的Gigi，連日來為今個星期五舉行的演唱會進行密集式排練，即使四月九日是她的正日生日，亦只能在綵排中渡過，昨日下午Gigi如常到Band房練歌，演唱會音樂總監Randy周錫漢率領他的音樂團隊，以及新加入的成員Felix林智樂，送上生日蛋糕與Gigi慶祝，Randy祝壽星女快高長大、學業進步，而Felix則送上金算盤，預祝她可以賺錢買到十層樓；到晚上，壽星女再到排舞室練舞，舞蹈總監林文輝老師亦與舞蹈員準備了生日蛋糕，還在生日蛋糕寫上「炎師傅 生日快樂」，原來因為Gigi在演唱會打後空翻，練「舞」如同練「武」，因而被大家稱她為「炎師傅」。「生日正日要band rehearsal，希望有一個好嘅狀態去迎接演唱會，因為早排病過，聲帶未完全回復最好嘅狀態，希望吸引力法則，把聲可以好番晒，個狀態可以一直好到去演唱會之後。」

 

 

　　上周六Gigi獲粉絲為她舉行大型生日派對提早慶生，派對以動物為主題，四百多位粉絲悉心打扮到場，除了扮貓扮狗，龜、蛇、兔、雞、蜜蜂種類更包羅萬有，令現場頓變成動物園，而所有出席的「Gi炎粉」和「小火苗」（Gigi粉絲的名稱），通通戴上口罩，盡力保障Gigi的健康。派對上Gigi以一身公主打扮亮相，再會合好朋友陳小姐的白馬王子造型，翹著手一同進場，全場粉絲興奮得不斷尖叫起哄。「我本身第一個選擇唔係扮公主，但又冇頭緒扮乜，而今次生日會嘅主題係動物派對，好多粉絲都扮動物到場，而我前幾年拍節目有扮過公主，呢個公主本身個角色同動物好好感情，但今次條公主裙設計同上次有少少唔同，某程度都表達到我嘅改變，所以最後決定扮公主。」

 

 

　　為配合派對主題，Gigi更拍攝了一輯以動物為主題的靚相，除了抱著貓貓合照，壽星女更與蜥蜴以及杜比亞蟑螂一起拍照，當日現場回放拍攝花絮，台下的粉絲看到Gigi手持杜比亞蟑螂把玩，還展現開心的笑容，不禁嚇得嘩聲四起。當Gigi跟在場四百多位粉絲影完大合照，突然感性起來，還引經據典，感謝粉絲的支持。「首先想再一次多謝大家，因為每一位粉絲，都喺我每一個唔同階段去認識我，希望大家可以見證住我嘅成長，我會盡力地唔會辜負大家對我嘅期望，希望大家可以繼續陪住我，為我加油，做我最堅實嘅後援。一人難順百人意，百人難順一人心，但我都會盡力去做，希望大家可以俾多啲意見我，好多謝你哋寫俾我嘅信，我會睇，之後收埋，希望將來有多幾個月餅罐俾我收埋呢啲信。」

 

轉載自: 晴報

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