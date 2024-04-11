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11/04/2024

繼熊心如後傳細龍生將離巢？鄭世豪傳聞IG有跡可尋？未再分享《愛回家》拍攝花絮

#晴報文章 #娛樂 #影視娛樂 #愛回家之開心速遞 #熊心如 #龍作蜜 #鄭世豪
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Text: 娛樂組

　　在《愛回家之開心速遞》中飾演熊心如的蘇韻姿早前正式宣布離開TVB，角色未能再續，熊家永遠都缺少一個女兒。沒想到壞消息一浪接一浪，有指龍家的「細龍生」鄭世豪都快將離巢，現已經停止拍攝《愛回家》的工作，代表龍家繼失去「龍作蜜」何艷娟後，將再失去一個拍攝七年之久的靈魂人物。其實鄭世豪離巢前IG都有跡可尋...

 

 

　　TVB上月公布全年業績，雖然虧損縮窄至7.6億，但已經連蝕6年，有鑑於此，有傳TVB大動作整頓藝員部，亦會大幅減低綜藝節目的開支，除了取消舉辦「國際中華小姐」外，《中年好聲音3》及《聲夢傳奇3》等大型投資的節目項目都要列入繼續觀察，不敢輕舉妄動開拍。至於藝員部方面，部分藝員被逼減薪或者轉換合作模式，其中蘇韻姿和鄭世豪正是受變動影響的其中兩人。

 

 

　　鄭世豪2001年加入TVB，由跑龍套開始做起，曾經試過在《皆大歡喜》中一人扮演23個閒角，一直默默耕耘，幸好7年前獲安排在《愛回家之開心速遞》中飾演細龍生一角，加深觀眾對他的印象，特別是他身為名門之後但廢爆的行為，加上跟「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）的火花，大受網友歡迎。2013年《星夢傳奇》獲得亞軍獎座，開拓他唱歌夢想的路，過往曾推出多首歌曲，直至2022年終於憑《鐵拳英雄》擔正正劇的男配角「畢易」，當時他的演出獲得不少網友一致力讚，可惜最終未能入圍頒獎禮任何獎項，當時鄭世豪都忍不住在社交平台呻失望。

 

 

　　鄭世豪幾乎每日都會IG打卡分享自己的工作日常，勤力的他經常都是拍攝《愛回家》之外，更抽空到唱歌學校教唱歌，每晚都幾乎工作差不多凌晨12點才下班，非常吃苦，但他都享受其中，不時會趁課堂的空檔錄製自彈自唱的影片。其實他今次傳聞離巢的事早已有跡可尋，事關早前他在IG不斷找《愛回家》的演員自拍合照留念，感覺似足畢業禮跟同學依依不捨合照留念一樣，而近日他的確未有分享《愛回家》開工拍攝的花絮，似乎真的離開劇組。本網致電鄭世豪求證，惜至今未獲回覆。

 

 

轉載自: 晴報

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