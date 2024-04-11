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11/04/2024

全港戲院日2024回歸！全港63間戲院劃一票價$30！幾時開始搶？邊間戲院參與？同場加映：4月5套電影推介

#著數優惠 #影視娛樂 #Jetso #本地遊 #電影 #戲院 #著數 #優惠
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Text: Sammy Leung

　　又有全港戲院日了！大家愛看電影嗎？香港戲院商會再次聯同所有會員主辦「全港戲院日2024」，在4月21日全港市民可以優惠價$30到全港63間戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，即看詳情！

 

　　香港戲院商會再次聯同所有會員主辦「全港戲院日2024」，在4月21日大家可以在全港63間戲院，以優惠價$30看到上映中任何放映格式的電影！全港63間參與戲院如下：

 

● ACX Cinemas

● Broadway Circuit 百老匯院線

● 華懋電影院_巴黎倫敦紐約米蘭戲院

● Cine-Art House 影藝戲院

● Cinema City

● CGV Cinemas Hong Kong

● Emperor Cinemas 英皇戲院

● Golden Harvest 嘉禾院線

● Golden Scene Cinema 高先電影院

● Lumen Cinema HK 

● 寶石戲院 LUX Theatre

● MCL Cinemas

● 新寶院線 Newport Circuit

● 新光戲院大劇場

 

　　不過要留意，「全港戲院日」當日票價為$30，但票價將不包括餐飲。適用放映格式包括4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA。而首場長者及長者早場優惠低於$30將維持；當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一$30(包場及特備節目除外)。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。但到底怎樣買票呢？

 

 

　　在2024年4月17日中午12時後，各大戲院票房及網上售票網頁陸續公開發售，不過ACX Cinema @北角匯戲院4月17日票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於4月20日起預售。而於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

 

 

詳情按此

 

下一頁：5套電影推介

 

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