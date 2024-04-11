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11/04/2024

人生有幾多個三十年

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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　今年是《經濟通》30周年，筆者首先對此表示衷心的祝賀，也祝願《經濟通》業務興隆，繼續為香港提供高質素的經濟、商業、金融和各類社會民生等不同範疇的新聞信息和評論。有一句幾乎已經成為香港民俗俚語的「柴九哥」名言：人生有幾多個十年，最緊要痛快！10年尚且如此，況乎30年！《經濟通》走過這30年，跨越九七過渡，見證回歸起伏，著實不簡單。

 

　　筆者也藉此30年機緣，不妨回顧一下自己並不複雜的職業人生經歷。說真的，我的人生其實平淡無奇，沒有太多的跌宕，也沒有甚麼豐富的經歷。即使有那麼一點媒體經歷和台前經歷，乃至進入議會，也是因緣際會，機緣巧合。不是說我沒有自身的努力，而是我一直並沒有太明確的目標規劃，總有那麼一點兒見步走步（作為一名教育工作者，這不是一個生涯規劃的好例子）。

 

　　無巧不成書，恰好也是30年以前的1994年，是我讀預科之時，碰上了無綫電視的那個歷史文化比賽節目《江山如此多FUN》，於是便抱著玩的心態報名參加，結果贏了獎，又出乎意料贏了點兒名氣，粵語俗語所謂「玩大咗」，這實屬意料之外。當時又恰好是彭定康改變中英談判共識而實施所謂「政改」的年代，也是開啟香港社會高度政治化的時代，雖然我報大學的第一志願就是中文大學的政治與行政系，但卻並非源自當時的社會氛圍，坦白講，作為一個中學生，正常來說是不可能對政治充滿熱情的。我報大學志願的想法，更多是來自在當時所受的歷史科教育中晚清自強運動、維也納體系、德國和意大利統一、英國憲政改革和俄國社會政治改革等等課程內容的刺激。換言之，對政治學的興趣，是來自發思古之幽情，而非有感於時政。

 

 鄧飛1994年參加歷史文化比賽節目《江山如此多FUN》，而廣為港人熟悉。（圖片由作者提供）

 

　　大學畢業之後，無論當老師，還是與媒體緣分不斷，也沒有太多的刻意為之。雖然我也常常寫點評論文字、出席一些講座甚麼的，但在2011年之前，我的關注是百分之百放在當時已經實施的新高中學制及課程改革上，尤其放在通識教育科之上。儘管我對這門學科的實施和教學，有著不同於當時主流的看法，但我也在此「老實交代」，幸虧有了這門並不要求專科專教的新學科，我才得以從中文科老師（我沒有中文科學士學位，差點成了「無牌」者），改教通識科，才能繼續在教育界生存下去。

 

　　我第一次參與到社會政治事務，是2011年代表教聯會參選教育界選舉委員，那年也是我剛剛進入教聯會。從這一年我才開始關心教育以外的社會事務，才通過參與教聯會的工作，逐步對香港教育、社會政治事務表達意見、撰寫文章和出席論壇等。為甚麼是2011年？我認為，這一年隨著所謂的「蝗蟲論」流傳，香港的政治化，已經從「動口不動手」，逐漸惡化為「動口也是暴力語言」，乃至各種準暴力程度的行動，而且高度滲入到教育界當中，所以開始嘗試教學以外的社會參與。

 

　　現在回想起來，其實我參與社會事務（先別說參政）的時間，並不是很長，有些市民以為我有很豐富的社會政治事務的參與經驗，其實不是的。真正刺激的參與，是代表教聯會參與2012年國民教育科委員會，親身經歷了這個學科被反對派抹黑的整個過程。至於2014年違法佔中，我主要是與「戴老闆」筆戰⋯⋯如此算來，滿打滿算，我的「年資」也不過是10年多一點而已。人生中的因緣際會，還真的「人算不如天算」。無論有沒有宗教信仰，也應該對這種人生中的變幻莫測，保持一份敬畏心。不錯，人應該對自己有自信，但自信也不能膨脹到「我命由我不由天」的地步。另外，對於這份變幻莫測的神秘感，也不妨培養一種審美的意趣，宋代大儒程顥，有詩云：

 

　　閒來無事不從容，睡覺東窗日已紅。

　　萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同。

　　道通天地有形外，思入風雲變態中。

　　富貴不淫貧賤樂，男兒到此是豪雄。

 

鄧飛現時除了是立法會議員，也是教聯會副會長。（鄧飛fb圖片）

 

　　到了2019年，香港社情政情已經到達風高浪急的地步。有一位傳統愛國學校的前輩校長對我說：「香港不缺謀士，但缺勇士。」一言驚醒，膽粗粗決定去參加立法會選舉。當時明知是當炮灰，但一輩子做人當一回炮灰，也是一種人生體驗啊，還是那一句，我的人生其實真的很單調，那就炮灰一把。結果反對派物極必反，整個情勢可謂斗轉星移、攻守易位，不僅不用當炮灰，反而當選進入議會。平生所學所好，居然有機會學以致用了！人生就是這麼奇妙，箇中心情，不是一句「感恩」可以概括得了，要感恩的人，實在太多。

 

　　雖然現在流行講「生涯規劃」，但我對此還是有點保留的，人生很難用計劃經濟的思維來處處微觀規劃，很多時候就是人算不如天算，要麼無心插柳，要麼弄巧成拙。另一位傳統愛國學校的前輩校長曾對我說：培養學生再多的能力，最重要的還是應變能力，此言著實不虛。出任公職，要服務社會和市民，這一點自不待言，但也不妨摻雜那麼一丁點的「私念」：以前只是在書本上讀歷史，現在的公職身份，使我有機會參與到歷史創造的過程，這是一種很大的福份與人生幸運。梁實秋在《雅舍小品》的〈書〉一文中提到：讀書，可以尚友千載，神交古人。文字雖然雅緻，但有欠生動，我更喜歡現代政治學祖師爺馬基雅維利(Machiavelli)的那番浪漫想象與描述：

 

　　「黃昏時分，我回到家裏，進了書房。在門口，我脫下了白天穿的沾滿灰塵的勞動裝，換上朝服，整束儀表，然後隨書籍進入遠古的宮廷。在那裏我受到了古人熱情的迎接，我享受著只屬於我並且是為我而準備的『佳餚』，在那裏我可以隨心所欲地談古論今；詢問古人的為人處世，他們也樂意作答。」有了實踐，這份尚友神交的對話饗宴，就會來得更加甘美雋永、韻味深長！

 

鄧飛今年參與了《基本法》第23條本地立法工作（鄧飛fb圖片）

 

　　到了今年2024年，我居然能夠親身參與《基本法》第23條的本地立法工作！2003年第一次推動23條立法時，我只是通過電視報刊來了解到底發生了甚麼事，當時並沒有參與任何社會事務，遑論參政。那時我還是一個連PGDE（教師文憑）課程都還沒讀完的新復職教師（復職是因為2000年停職去英國讀碩士），哪有餘力參與本職工作以為的事務？哪會想到21年之後，自己不僅身居立會廟堂，更恭逢其盛，親身參與了這個深具歷史意義的立法工作？人生就是如此奇妙，不妨獻醜，呈上自己一首打油舊作，聊博讀者一哂：

 

　　閒時負笑論無根，自懼終聞急事臨。

　　策問三符情偽竭，經筵六藝道門諳。

　　千章斷盡窮奇字，萬木緣深結古龕。

　　但得風飛雲會去，何妨快意自雄沉。

 

　　謹此為文自志。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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