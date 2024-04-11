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11/04/2024

【FOCUS】中美通脹陰差陽錯，金價未到頭惟小心急挫

#黃金 #CPI #美國減息 #PPI #國際動態
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　　接連超預期的美國通脹，令聯儲6月減息大門傳來關閉聲之際，中國2月驟現的CPI物價景氣再次冷卻，PPI跌幅亦擴至四個月最大。中美通脹境遇陰差陽錯，「2024年不減息」這隻黑天鵝蹤影乍現，而慘淡的十年期美債拍賣需求，預示黃金此輪凌厲升勢仍未到頭，惟需小心2008年式的急挫突然而至。

 

服務業通脹高燒不退，不利拜登選情

 

　　遭3月火熱非農數據暴擊的6月減息預期，最後一線希望亦在周三（10日）破滅，勞工部公布，3月CPI按年升3.5%（預期：3.4%），為連續三個月超預期；反映通脹粘性的核心CPI（排除食品及能源）按年升3.8%；而鮑威爾最看重的超級核心CPI（排除食品、能源及住房），三個月年化值更超8%。

 

 

　　儘管汽車、家具、機票、雜貨、玩具等價格按年下降，但服務業通脹高燒不退，汽車保險、家居維修、門診服務價格按年分別飆22%、18%、8%。對距離拼連任僅剩半年的拜登來說，跟美國人日常息息相關的租金、汽油、電費按年分別漲5.7%、1.3%、5%，連同嬰兒食品及配方奶粉按年漲9.9%，顯然並非好消息，前總統特朗普趁機抽水，指「INFLATION is BACK－and RAGING！」

 

中國CPI再趨零，PPI連續18個月負增

 

　　相比聯儲扭盡六壬仍無法馴服通脹怪獸，努力抵抗通縮預期的中國，國統局周四（11日）揭盅的3月CPI，在2月超預期反彈後再打回原形，按年僅升0.1%（預期：0.4%），主因食品、出行價格在春節假期結束後大幅回落；PPI按年降幅擴大至2.8%，連續18個月處於負增長，跟全球能源價格上漲背道而馳，反映供需復甦不均衡，一些行業仍面臨活動低迷或產能過剩，此從3月重型卡車銷量按年增幅轉負增長可見一斑。

 

 

　　結構性復甦磕磕絆絆，政策發力勢難鬆懈，政策利率再降預期之下，全國多地城商行、農商行等中小銀行本月以來紛紛下調定期存款利率。與此同時，聯儲議息聲明顯示，與會者普遍「對高通脹的持續性感到不確定」，利率期貨市場對聯儲6月減息押注驟降至兩成以下，中美利差未來易升難跌。

 

金價上看2700美元，08年曾回吐三分一

 

　　美國通脹升溫帶動十年期美債孳息重回4.5%以上，同日進行的390億十年期美債拍賣最終中標利率亦創下4.56%的去年10月以來最高，反映需求疲軟的尾部利差錄有史以來第三高，外國買家比例降至61.8%，遠低於過去六次拍賣平均水平的65.9%。

 

 

　　當科技股調整山雨欲來，強美元施壓中國資產，有「最安全」之稱的美債需求不濟，黃金、白銀、原油、銅、鈾領銜的商品狂歡勢未到頭，背後既有從央行到基金的投資者對沖美元風險的考量，又有各國再工業化、重組供應鏈所帶來的需求推動。

 

　　以3月以來漲勢最凌厲的黃金、白銀為例，技術指標顯示今年內有望上看2700美元、50美元。不過，若回望2008年，一路狂飆突破1000美元新高的金價，在短短半年間回吐約三分一，觸發點即是貝爾斯登、雷曼接連爆煲。今次會否重現2008年式急挫？觸發點或是對減息路徑瞻前顧後的聯儲，跟節節攀升的聯邦債務成本以及憂心忡忡的美企執行長，眼下的艱難平衡轟然坍塌。

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