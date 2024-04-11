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11/04/2024

QS世界大學學科排名出爐！香港4學科成功躋身全球十大！邊科排名第3亞洲第一？本地9間院校204學科上榜！即睇詳細排名

#打工仔 #大學 #排名 #Pantry熱話 #排行榜 #教育 #技能解鎖 #院校
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Text: Sammy Leung

　　讀書當然想入到最好的學科，但有時不知道某些學科如何，最快的方法一定是睇數據排名。早前，最新的QS世界大學學科排名已經公布，今年香港一共有15個學科排名進入全球前20名，而更有4科成功躋身全球前十名，到底香港有哪些神科呢？一齊看看最新的成績吧！

 

　　全球高等教育分析QS Quacquarelli Symonds 早前公布了QS世界大學學科排名，報告涵蓋了96個國家和地區1,559間大學的55個學科。今次先集中香港的學科，香港一共有9間院校的204個學科上榜，129個學科在自己的範疇上成功進入全球前100位，較去年增加了26科，佔整體約63.2%。

 

圖片來源：The University of Hong Kong Facebook

 

　　香港有4個學科成功打進全球Top 10，成績十分好，這4個學科包括：

 

●　香港大學的牙科

●　香港大學的教育學

●　香港中文大學的護理學

●　香港科技大學的數據科學及人工智能

 

　　在以上4個學科中，香港大學的牙科的排名最好，維持在上年的全球第3名不變，只僅次於密芝根大學及阿姆斯特丹牙醫學院，成為了亞洲第一。香港大學的教育學排名則由上年的第8，升至今年的第7位；香港中文大學的護理學由去年的16位，今年升至第8位。而香港科技大學的數據科學及人工智能是首次上榜，一上榜就是第10名。不過，去年第10位的香港大學社會政策及公共行政學就跌出十大。

 

下一頁︰躋身世界大學學科 Top 20的香港學科

 

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