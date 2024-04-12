巴黎奧運 | 梁芷珮與鄭衍峰將拍《潮什麼》巴黎奧運特輯！出賣攝影師老公黑圖力證做到瘦晒

旅遊節目《潮甚麼》系列主持梁芷珮（Christy）拍住老公Kenneth走勻世界每個角落，除了意大利、法國、冰島及南美洲多個國家外，連北極、南極都踏足過，相信不容易。近日，Christy預告下星期將出發到巴黎，今次同樣拍《潮甚麼》但就多添一份使命，就是拍攝2024巴黎奧運的攻略特輯，原來仲會夥拍全新的「鮮肉」男主持拍檔，令人期待！

梁芷珮在IG分享跟老公Kenneth多年前拍攝《法國潮甚麼》時的花絮照片，她表示：「巴黎我哋下個禮拜見喇！我哋去拍《奧運攻略》呀！你睇下吖，黎生做《潮甚麼》攝影師真係好辛苦㗎，想當年我哋拍緊《法國潮甚麼》時仲咁幸福肥，過咗10年都唔夠就做到lip哂陰公…#出賣老公系列」相中見Kenneth的確面圓圓非常好肉地，反而梁芷珮多年來都保養得非常之好，難怪觀眾們都睇唔出她是三孩之母，不過近年兩公婆都著重健康，經常一齊去做運動，所以兩公婆齊齊弗到爆，人人稱羨。

出賣老公黑圖其實都是為出發而推出預告，今次飛巴黎原來都是為TVB奧運節目拍攝，曾經跟黃庭鋒主持過北京冬奧的她接受本網訪問時表示：「係呀我去拍攻略，主要拍攝奧運場館附近嘅嘢，都係《潮甚麼》但個主題係奧運，（會唔會做埋奧運採訪主持？）應該唔會喇，公司應該有自己主持，我只係拍周邊嘢！」她預計拍攝六集，下星期出發，拍攝工作到5月2日才返港。而今次同行的除了老公外，「鮮肉」男主持鄭衍峰都會匯合他們拍攝工作。

其實早於3月頭開始，TVB已經開始製作《J Sport》節目，主要介紹香港運動員備戰奧運的情況，節目由鄭衍峰、曾文心、何泳芍及何振然主持，未知今次奧運會否派四人負責採訪奧運的工作呢？鄭衍峰接受本網訪問，他表示：「政府宣布購入電視播放權之後，公司監製已經即時開會籌備節目，不過係咪到時七月真係會派員飛去採訪暫時未有定案。我當然好想去啦，上屆做過東京奧運廠景，準備咗幾年時間，希望可以親身去一次做奧運主持，呢個對主持人而言絕對係一個好體驗同里程碑。」他表示今個月底將會出發巴黎拍攝攻略，教香港人如何飛往當地觀看奧運賽事以及巴黎籌備奧運的情況。「我知公司有計劃拍攝奧運前奏節目，而家我拍埋手頭上《執法者們》劇集之後，就會全力投入奧運相關工作直至八月，梁芷珮拍攝更多內容，我只係同佢去其中幾個景點。其實今次我都已經做足功課，特別係巴黎奧運開幕式今年唔喺場館搞，而係喺賽納河搞，所以我會介紹沿途名勝，或者幫大家搵最佳位置見證等等，努力做功課。」