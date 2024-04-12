《中年好聲音2》周日紅白大戰鬥唱歌！譚輝智挑戰跳唱被谷婭溦指「解放天性」！尹新杰顏米羔犧牲色相

《中年好聲音2紅白大戰》將於周日播映，演出歌手除有18位「中2生」，還有《中年好聲音》周吉佩及支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊，白組選手有譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、陳蒨葶、林 若盈、王玥、梁浩賢、甘永傑；紅組選手有古淖文、顏米羔、安雅希、沈宗賢、 陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王學琳、尹新杰。20 位「中1生」及「中2生」前後共會進行四個回合競賽，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。

至於評審方面除了繼續有肥媽、 伍仲衡、張佳添及周國豐外，還有「小辣椒」谷婭溦。四個回合的競賽分別為「唱遊香港」、「妖艷對決」、「夢遊星空下」及「舞動 Cha Cha」，而比賽演唱歌單分別是《囍帖街》、《下一站天后》、《彌敦道》、《流淚行勝利道》、《秘密》、《派對動物》、《愛你》、《壞情人》、《怎麼天生不是女人》、《芳華 絕代》、《彎彎的月亮》、《深夜港灣》、《似夢迷離》、《千億個夜晚》、《失戀》、 《Cha Cha Cha》及《說不出的快活》；

TVB率先大爆節目有多個重點，其中一個是《中年 2》亞軍得主譚輝智，再度挑戰自己與周吉佩、劉威煌、梁浩賢及甘永傑跳唱《失戀》。雖然輝智全程都很努力又專注地跳唱，但除了走位出現誤差，與隊友的Timing亦夾得不太準，變成經常「突圍而出」。對於輝智再度挑戰跳唱，評審周國豐揚言想睇playback回味：「我想睇番一個人，嗰個人叫譚輝智咯！」至於谷婭溦則對輝智讚口不絕：「輝智，你真係完全解放天性，做番你自己喎！」

唱得之人安雅希及劉可在「夢遊星空下」分別獻唱《似夢迷離》及《彎彎的月亮》，同時獲得評審們高度評價，肥媽大讚：「安雅希把聲返咗嚟喎，一定有食飯喇！」伍仲衡說：「我鍾意嘅安雅希真係返咗嚟，你嗰種穿透力呀。」周國豐亦附和謂「劉可或者安雅希都係將久違咗嘅你哋再次帶番畀我哋。」

王玥、林若盈、陳蒨葶組成的限定女團「Three Style」大鬥妖爆造型登場合唱的古淖文、尹新杰及顏米羔，尹新杰的一對魚網絲襪更是相當吸睛。兩大組合在「妖艷對決」中鬥個你死我活，張佳添說：「我人生第一次竟然見到男人high過見到女人，我要開始懷疑自己。係有少少出事位喺米羔度…你有啲似師奶。」又大讚Three Style是昔日女子組合Freeze及HotCha的混合體：「可以出道喇！」不過節目最大的驚喜是《逆天奇案2》主要演員陳展鵬、黃智賢、張頴康及蔣祖曼登場，展鵬更會開金口獻唱插曲《後悔萬年》。