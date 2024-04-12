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12/04/2024

航空公司大比拼！10大最美味飛機餐排行榜公開︰國泰撼嬴大韓、ANA高居第4！邊間航空公司勁到有空中廚師？即睇十強名單

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Text: Louise Yuen

　　很多人認為要在機上吃一頓美味的飛機餐，是可遇不可求。原因不單是食物經冷藏、翻熱會改變味道，機艙的乾燥低壓環境更影響著大家的味蕾，種種因素下，航空公司要製作色香味俱全的飛機餐非易事。美國雜誌《Food & Wine》早前公佈十大航空公司最佳飛機餐排行榜（10 Top Airlines for Food and Drinks），國泰打入 5 強僅次新加坡航空，這間航空公司竟有空中廚師在機上坐鎮，到底 3.5 萬呎高空上可以吃到怎樣的美食佳餚？

 

第10位︰達美航空（Delta Air Lines）— 新上榜！飛機餐以支持永續農業而設計，甜品是必食。

第9位︰阿提哈德航空（Etihad Airways）— 飛機餐加入 Farm to table 理念，與阿聯酋的農場合作供應新鮮食材如蔬菜、雞蛋、牛肉等。

第8位︰全日空（ANA）— 日本名廚操刀設計日式料理飛機餐，講究細節，保持日本料理的高水準。

第7位︰大韓航空（Korean Air）— 用時令食材炮製韓式美味，怎想到熱辣辣的韓式拌飯！

第6位︰法國航空（Air France）— 常聯乘不同的法國名廚團隊，飛機餐都變成美食節。

 

飛機餐排行榜2024｜第5位︰卡塔爾航空

 

　　今年未能蟬聯榜首位置的卡塔爾航空，雖跌至第 5 位，但《Food & Wine》仍大讚其頭等艙及商務艙可以隨時嘗到新鮮出爐的麵包、沙律及羊肉串，設計 menu 更照顧素食人士的需要，在商務艙提供各種素食選擇。

 

 

下一頁︰僅次新航！國泰航空排第4

 

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