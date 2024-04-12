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12/04/2024

榮耀手機 | Honor Magic6 Pro登場！強勁拍攝能力：5,000萬像素、3D深感前置鏡頭、1.8億像素潛望式長焦鏡頭！仲有平台級AI「HONOR 任意門」

#數碼潮物 #手機 #旗艦手機 #家電潮物 #智能手機 #Honor #榮耀
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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Photo: 圖片由作者提供

　　Honor Magic6 Pro以強勁的拍攝能力及高效能為賣點，在DXOMARK手機拍攝測試以158分位列首位，國際版亦正式在香港推出，以$7,499起的定價發售。

 

 

　　Magic6 Pro沿用上代Magic5 Pro的設計，機身支援IP68防水防塵，鏡頭佈局仍用上等邊三角形排列。外觀上唯一分别，在於Magic6 Pro的前置鏡頭設於熒幕上方的中央位置。香港推出的Magic6 Pro備有黑、綠兩色機身選擇，其中黑色採用玻璃背蓋，而綠色就採用了素皮材質，有更好的手感。

 

Magic6 Pro備有黑、綠兩色選擇，其中綠色採用了有更好的手感的素皮材質。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

 

　　Magic6 Pro提供12GB + 512GB及16GB + 1TB版本，用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，更內置智能運行記憶體功能，為系統提供額外8GB記憶體。筆者曾以12GB + 512GB版本進行安兔兔測試，獲得分數接近175萬，效能屬於頂級。另一方面，手機內置6,000mAh清海湖電池，支援80W有線及66W無線超級快充，跟機還附送了100W火牛。

 

Magic6 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快速充電。

Magic6 Pro 搭載建基於Android 14的MagicOS 8.0系列，部份應用程式使用時會以「靈動膠囊」型式出現。

另一主打功能為「任意門」，透過平台級AI對語言和圖片識别，給用戶推送相應的應用程式，方便一按直達。

筆者曾以12GB + 512GB版本進行安兔兔測試，獲得分數接近175萬，效能屬於頂級。

 

　　Magic6 Pro配備1,280 x 2,800 解像度的6.8吋四曲面OLED熒幕，表面以採用第二代納米微晶玻璃技術的巨犀玻璃保護，提供了十倍的抗梓摔能力。這個熒幕提供1-120Hz LTPO自適應動態刷新率、5,000尼特峰值亮度、4,320Hz PWM調光及支援DCI-P3 廣色域、Dolby Vision、HDRVivid等顯示技術，整體顯示質素比上代產品高。此外，手機亦取得德國萊茵TÜV全域護眼3.0、節律友善及無頻閃護眼認證。

 

熒幕採用巨犀玻璃保護，並支援屏幕指紋解鎖功能。

 

　　Magic6 Pro擁有一流的攝力，配備5,000萬像素 + 3D深感前置鏡頭，以及5,000像素廣角、5,000萬像素122°超廣角及1.8億像素潛望式長焦鏡頭，其中廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震，而廣角鏡頭更提供f／1.4 – f／2.0智能可變光圈。拍攝功能方面，Magic6 Pro提供5倍光學變焦及100倍數碼變焦能力，更加入了第二代鷹眼自動抓拍功能，也支援以10bit Log格式儲存影片。

 

Magic6 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭和3D深感鏡頭。

Magic6 Pro配備三個主鏡頭，廣角鏡頭更提供f/1.4 – f/2.0智能可變光圈。

Magic6 Pro提供5倍光學變焦及100倍數碼變焦能力，更加入了第二代鷹眼自動抓拍功能。

Magic6 Pro能拍攝極高質素的相片，在DXOMARK手機拍攝測試以158分位列首位。

 

總結

 

　　Magic 6 Pro可算是性價比最高的旗艦手機，整體功能強勁之餘，也擁有極高的性價比。值得留意是，由即日起至4月18日預訂Magic6 Pro，可獲得額外一年保養及碎保服務；講買Magic6 Pro的512GB版本還可免費升級至1TB版本，或獲贈Honor Earbuds X6耳機、GS3智能手錶及100W無線座充。此外，同場Honor亦發表了Magic6 RSR PORSCHE DESIGN及Pad 9平板，筆者有機會再另文介紹。

 

Honor Magic6 Pro

 

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：1,280 x 2,800像素，6.8吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：5,000萬像素 + 3D深感（前置） / 5,000像素廣角 + 5,000萬像素122°超廣角超廣角 + 1.8億像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,600mAh

體積：162.5 x 75.8 x 8.9毫米

重量：229克

售價：$7,499 (12GB + 512GB) / $8,999 (16GB + 1TB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

 

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