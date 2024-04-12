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12/04/2024

中山自由行 | 中山一日遊打卡點、必食推介！南洋風騎樓步行街 / 影視拍攝基地一秒穿越百年前 / 仿圍屋食客家菜 / 一試難忘糟粕醋火鍋

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Text: Sammy Leung

　　北上已經成為了港人周末的其中一項活動，大家一個月會不會北上一次？可能大家去深圳已經十分熟路，不如今次一齊發掘其他地方吧！今次來個中山一日遊，當中有不少打卡位外，更有很多美食！不說太多了，快看看吧！

 

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中山一日遊│1. 孫文西路步行街：打卡必去！南洋風格騎樓步行街

 

　　第一個要介紹的中山景點是孫文西路步行街，孫文西路步行街位於中山石岐區，在1925年為紀念孫中山先生改名為孫文路。 529公尺的步行街兩旁房子是19世紀末、20世紀初的歐式建築和嶺南建築結合，保留了舊日民國傳統建築風格，大家可以在這地方看到南洋風格的騎樓。

 

圖片來源：小紅書@果子露A

 

　　另外，還可以看到樓房五彩斑斕，有淡黃色、粉紅色，十分適合打卡。而街上會看到一些銅像，這些都是過去中山人民生活的剪影，走在路上就感受到這條街的百年歷史，有種回到從前的感覺。除了有百年老店外，更有現代化商店，融合了傳統與現代的文化。

 

圖片來源：小紅書@果子露A

圖片來源：discoverhongkong

 

孫文西路步行街

地址：中山市孫文西路步行街

 

下一頁：電影拍攝基地！一秒穿越到百年前中、日、英、美

 

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