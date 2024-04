名人名言 | 創業發現缺乏動力和靈感？5句寫給創業家勵志商業名言！Steve Jobs：做好工作唯一方法是熱愛自己所做的事！

作為創業家,或有意成為創業家的你是否時常發現自己缺乏動力? 是否偶爾就會缺乏靈感? 是否厭倦了一成不變的舊習慣並準備好改變?不用怕,你並不孤單。 許多人都在為這些問題而苦苦掙扎,很難找到回到自己想去的地方的方法。 幸運的是,有許多勵志的商業名言,可以在你感覺自己達不到要求時,為自己帶來所需的動力。

1.“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

“要做好自己的工作唯一的方法就是熱愛自己所做的事情。” —史蒂夫‧賈伯斯

(史蒂夫‧賈伯斯的這句話提醒我們,如果你想在商業上取得成功,你必須先找到你熱愛的事。 只有這樣,您才能全心全意地投入工作中,創造出真正特別的東西,讓想法成為現實。)

2.“The best preparation for tomorrow is doing your best today.” —H. Jackson Brown Jr.

“對明天最好的準備就是今天盡力而為。” — 傑克森·布朗

(這是一句充滿正能量的的名言,提醒我們活在當下,充分利用我們所擁有的每一個機會。 如果我們想明天取得成功,我們需要從今天開始盡力而為。)

3.“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.” – Ernest Hemingway

“判斷你是否可以信任某人的最好方法就是信任他們。” —海明威

(歐內斯特·海明威是有史以來最著名的作家之一,這句話既適用於商業世界,也適用於個人關係。 如果你想看看某人是否值得信任,請給予他們信任,看看會發生甚麼。)

4."If you're not making mistakes, then you're not doing anything." - John Wooden

“如果你沒有犯錯誤,那就等於甚麼也沒做到。” —約翰‧伍登

(籃球教練約翰伍登的這句話提醒我們,我們要從錯誤中學習,只要我們從中學到教訓,犯錯也沒關係。大多數一夜之間的成功都需要多年的努力和奉獻才能實現,所以如果你一路上失敗了,不要灰心。)

5."If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up." - J.M. Power

“如果你想讓你的夢想成真,你要做的第一件事就是保持清醒。” — J.M.鮑爾

(確實如此! 如果我們想讓夢想成為現實,我們就需要保持清醒和認識。 這句話提醒我們要維持現狀並專注於我們想要實現的目標。 激勵小企業主、企業家和自由工作者繼續努力工作並關注他們的夢想。)