網絡領先者有機會是黃賭毒？Pokemon不是VR技術第一人？盯緊更聰明的人便知潮流興甚麼！

能夠不靠暴力或體力去犯罪的人其智商一定較普通人為高，有些喜歡尋找刺激，認為做一些法制不容許的事情，又沒有被執法機構抓住是很好玩的東西，膽子沒有那麼大的便鑽法律的灰色地帶，Uber便是最好例子。

每個城市都訂明商用車輛需要發牌程序，計程車需要付牌費才可經營，高峰期市區牌價高達七百萬港元，在一個最資本主義的社會，成交的價格便是市場價格，顧客不應對這個牌價置喙，反而應該有權去表達車資的合理性。

作為世界的大城市，交通費應該是全球算是偏低的，每一類型的公共交通工具都有不同目標顧客，巴士和地鐵收費最便宜，跟著是小巴，最貴的是計程車，現在地鐵的票價收入不足以彌補營運和開發成本，要靠上蓋物業發展作補貼，若果計程車再把收費下調，便會影響一層一層的收費，整個收費結構會被破壞，Uber之所以能以低價去接載，是因為他們不需要支付的士牌價和保險，站在不同的起跑線，要麼便是香港政府把所有的士車牌回收，再另訂遊戲規則，否則對現有車主極不公平。

能懂得經營色情（黃）、賭博和毒品的人，他們搞的色情和賭博網站，一定最瞭解客人的需要，技術走在所有人之前才能成功，在網絡未盛行前便有情色報章和雜誌，繼而是小電影，語音信息便有色情熱線，到網絡流行便轉移到硬照和影片網站，以會員制度吸客，另外更有色情資訊網站，介紹性工作者的特別技能，從中收取推廣費用，網站一年收入上億元，媲美很多上市公司，早幾年更由PC端改至手機端，方便用戶，他們的客戶服務堪稱一流。

不要以為Pokemon才是第一個使用VR技術，早在兩年前美國和日本已把色情電影VR化，AV女郎尤如在使用者的眼前，他們更懂得配置飛機杯（男性自慰器具）、倣真人偶或假男性生殖器官作綑綁式銷售，但傳媒較少報導而不為人知。

聰明的人只要緊盯更聰明的人在做甚麼，即緊盯著做情色和賭博生意的人做甚麼，便知道潮流會興甚麼，畢竟他們的生意觸角比一般人為高。