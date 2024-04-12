阿朗素領軍，利華有機三冠王；維拉起伏大，阿仙奴主場爭勝

上星期提過，曼聯是神經刀，果然不但擋住利物浦強攻，最終成功偷雞，令利物浦失分而回。

但神經刀就只能是神經刀，改變不了坦格未夠班，即使花費巨資買人，都改變不了曼聯低沉的事實。

要改變一隊球隊，靠的不一定是買人，而是領隊的思維和戰術。

利華古遜以往有個被笑稱的花名，叫做「NeverKusen」，即是永遠都無緣捧盃；但這個狀況可能在今年扭轉，甚至有機會一次過捧三個冠軍。

冠軍數目少，但亞軍銜頭卻很多，包括5次德甲亞軍，3次德國盃亞軍，最令人惋惜的一次，是當年由名將波歷克帶隊殺入歐聯決賽，但不敵皇馬，次年波歷克就轉投拜仁。

（由作者提供）

創會119年的利華古遜，歷史上只曾贏過兩個獎盃，以一隊名氣不俗，過往球員是質素不俗而言，戰績一直未如理想，只因未曾遇到好「伯樂」。

上季沙比阿朗素入主前，利華古遜一度深處降班邊緣，但中途接手後，最終帶隊殺到前六。作為一個未曾執教一隊的教練，出人意表。

目前利華古遜在聯賽只剩6輪下領放拜仁16分，即是只要勝出一場比賽便可稱王；不過利華古遜「爭」的是不敗封王，她至今仍未一敗，看看她能否達到。

利華古遜已打入德國盃決賽，對手只是德乙份子，看來又是囊中物；剩下的歐霸8強，昨晚輕勝韋斯咸，四強在望，究竟阿朗素的神奇之旅可以走到那一步，這一個月便有分曉。

細看阿朗素的戰術不難發現有他踢波時候的影子。

阿朗素球員時代效力過利物浦、皇馬和拜仁，都是勁旅，除了英超冠軍，幾乎所有的冠軍都奪得過，是實至名歸的冠軍級球員。

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當年阿朗素最為人稱道，就是一招精準長傳；而利華古遜同樣擁有出色的傳球成功率，高達9成。

有趣的是，他的戰術發起點是中場中，去年一併羅致的沙卡和荷夫曼，兩位擅長控球和長傳的球員，就被其他球員以鑽石型的踢法圍繞（見以下配圖），無論任何一個位置都能出波，簡直就如阿朗素球員時代的翻版。

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不要誤會利華古遜今屆成功就是靠打反擊，阿朗素讓球隊的控球率保持在6成，位列德甲的前三（見以下配圖），僅次於拜仁和多蒙特，證明球隊贏波不是靠運。

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更驚人的是，利華古遜今屆打1-2成功的比率，接近4次，聯賽場均僅2次；而且場均傳球達到659次，更比聯賽場均466次多40%（見配圖）。

有別於哥迪奧拿和高普，沙比阿朗素的戰術踢出屬於自己的風格，這種擅用中場控球和指揮、結合長短傳的踢法，會否開拓一個新的戰術潮流？我們拭目而待。

（由作者提供）

（由作者提供）

阿朗素更跟隨過多為名帥，包括哥迪奧拿、安察洛堤、摩連奴和賓尼迪斯等，所以阿朗素的戰術風格並不單一，更重要他沉穩務實，是成功的重要元素。

本週焦點

阿仙奴接下來的聯賽將會開啟爭標最關鍵的比賽，未來4場分別會主場對維拉、作客狼隊、主場對車路士和作客熱刺；下週還會作客拜仁，賽程緊密，槍手能否保證不失分，有難度。

本週主場出擊，較有信心，尤其上輪主場逼和拜仁，士氣大增；還記得2017年，同樣是歐聯，16強遇上拜仁，兩回合慘失10球，如今的槍手可為大進步。

維拉今季成績不俗，但面對真強隊還是有一定差距，例如早前面對曼城慘敗1：4，面對熱刺同樣慘負4球，證明維拉下半季開始失色。

今場只要阿仙奴不犯錯，主場理應不會輸波，起碼有分；而除非維拉超水準發揮，否則難以全身而退。

（由作者提供）

日前有統計出爐，發現big 6薪水中，以阿仙奴最低，人工支出僅2.35億英鎊，比熱刺的2.51億英鎊還低，甚至是曼城4.23億英鎊的60%，槍手可為性價比最高之選。