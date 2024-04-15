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15/04/2024

圍爐

#奧馬哈效應 #網上平台 #財識兼收 #巴菲特 #討論區
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　巴菲特曾經與一位基金經理辯論有關價值投資的命題，該基金經理認為巴菲特今天的巨富並非因為價值投資，而是做了美國經濟起飛的幸運兒而已，這個幸運兒可以是任何人，只是剛巧命運選中了巴菲特。

 

　　當時巴菲特提出一個「價值投資村」的概念：村民都很富有，出現此機率情況，我們就不應該指這只是隨機出現的結果，應該好好去對這條村的特性研究一番，到底得出這個結果，是因為這條村的水源？村民的信仰？還是甚麼造成的呢？

 

　　最新一份巴郡的《給股東的信》尾段的討論出現類似上述內容，提到「奧馬哈效應」（Omaha是美國一個地方）：這個小小的地方，出現了不少勁人，包括巴菲特與剛過身的拍檔芒格，兩人都是在奧馬哈土生土長的；巴郡的要員亦在奧馬哈生活，同時也有很多巴郡的「終身股東」及其繼承人在奧馬哈生活。

 

　　巴菲特提出疑問：「奧馬哈到底發生了甚麼事？這與奧馬哈的水有關係嗎？與奧馬哈的空氣有關係嗎？這是某種奇怪的行星現象，類似產生牙買加短跑運動員、肯亞馬拉松運動員或俄羅斯國際象棋專家的現象嗎？我們可能要等待人工智能給出這個難題的答案。」

 

　　近期匯君4周年Live（可按下面連結重溫），令我反思平台氣質與網友質素問題。今天科技發達，網上資訊多，但其實網上平台，是一個個的「爐」，網友都在圍爐取暖。很多人以為自己掌握很多事情，以為上網聽不同KOL分析資料作了獨立思考，其實又有多「獨立」呢？事實上，我們無一不受演算法的控制。

 

現今世代不少人會到網上平台圍爐取暖，不過宜慎選高質的爐。(Shutterstock)

 

　　圍爐不要緊，最緊要找到個好爐。別以為今天很容易找到個好爐，網上文化其實差勁得很，大多數爐都被差勁的人圍著，不會是好爐。例如某些討論區，十之八九帖的思維都是極度負面，亦充斥著假消息、假新聞。試過有某名人幹了點錯事，網友就展開網上公審，當事人受不住壓力而輕生時，網友更高聲叫好。最可怕的是，這些爐於網絡上佔大多數，令普遍人反過來以為這才是正常行徑。

 

　　網上很多爐，如何分辨哪些爐是好的呢？參考巴菲特的「奧馬哈效應」，我們可以看看該爐圍著了甚麼樣的人？該地方的言論是正常合理還是偏激？圍爐網友又如何？若有KOL，他們的身邊好友又如何？若然是好爐，圍著爐的人應該都有好心態，而爐主的好友都是有料之人，那就可以放心圍這個爐去取個暖。

 

　　小弟多年來經營的平台，算是一個好爐。我並非賣花讚花香，只是讚一眾網友，絕大部分都是正常、懂感恩、思想正面、有水平的人，亦讚身邊一眾好友，絕大部分都是勁人及有心分享的，十分難得。到底此平台怎樣凝聚他們呢？或許與「奧馬哈效應」一樣，又要留待人工智能去解答。無論如何，當今網絡世界，還要在香港的網絡文化之下，竟能造出一個「奧馬哈」，算是一個里程碑吧。

 

相關影片：

【匯君 4週年 Q&A live 第一場】
https://www.patreon.com/posts/hui-jun-4zhou-q-101861671

 

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