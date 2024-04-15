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15/04/2024

誰人叫得動總統專機？

#政是有心 #黎智英案 #李宇軒 #勇武派 #陳梓華 #香港脈搏 #政情
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　　黎智英案的案情曝光，可說是諜影重重，高潮迭起。

 

　　你怎會想得到一個人躲在電腦背後，可以搞眾籌幾百萬、在全球主要報章落廣告，更重要是見到外國政要，甚至走佬時有人安排交通工具、路線、目的地⋯⋯連之後流亡坐甚麼飛機也妥妥貼貼。

 

　　這裏不得不問，是誰有這樣的能量？

 

　　一個從犯證人李宇軒？

 

　　李宇軒供稱曾與名為陳梓華的人在火炭會面，現場有兩名「勇武派」成員，期間陳梓華提及以色列軍隊可助訓練勇武。

 

　　當時兩名勇武派成員，一男一女，分別名叫「Cap」和「Cath」。據李宇軒理解，Cap即是「Captain」，是一隊勇武小隊的隊長；而Cath則負責製造汽油彈等武器。

 

　　期間，陳梓華提及勇武涉及721白衣人事件、中聯辦示威、2020年口岸爆炸品事件等。李宇軒直指陳梓華曾提到「搞中聯辦嗰次」，而2020年初邊境發現爆炸品的事件亦與陳梓華的勇武小隊有關。

 

　　陳提及其勇武小隊涉大埔開槍事件。再想象一下，他們在討論甚麼？成立流亡政府、成立軍隊。當時的你我他，即使每個星期面對暴徒破壞安寧，也沒想過他們原來已經發展到推翻特區政府吧！

 

　　如果要「搞軍隊」，就會由陳或其他勇武發展出來。然後提及如果成立軍隊，將有以色列軍隊進行訓練。

 

　　為甚麼是以色列軍隊提供訓練？背後操作如何？誰人牽線？香港勇武派和以色列軍隊之間有十幾道鴻溝，誰人搞得到上山下海、搭得通天地線？背後政治力量，呼之欲出。

 

當年黑暴的行動計劃周密，背後料有高人統籌。(Shutterstock)

 

　　記得當年黑暴期間，暴徒分工清楚、紀律鮮明，絕對不像一群烏合之眾。究竟背後人家用了多長時間部署和訓練，現在仍然是未知之數。

 

　　李宇軒被捕兩天後獲警方保釋，隨後與陳梓華聯絡。

 

　　之後的情節足以拍電影：當時陳梓華指已安排李宇軒從水路離港，並指示他到將軍澳日出康城；他亦使用「鬼機」，會有一些人與他聯絡。

 

　　李宇軒確認有人著他進行「反跟蹤」，又有人提供「安全屋」資訊，其中一架車上有可供替換的衣物。

 

　　某天，有人叫他到西貢布袋澳碼頭，並提供船家聯絡資料。當時有人叫他抵達台灣後先投案，陳梓華或其他人告知他會把其資料交予台灣陸委會。

 

　　當台灣釋放他後，他需跟隨捷克總統私人飛機前往捷克，再想辦法前往英國倫敦。當時有捷克代表團到訪台灣。

 

　　究竟甚麼人有這樣大的能量，可以安排偷渡去台灣？可以和台灣陸委會聯繫？可以「順便」坐捷克總統私人飛機到捷克？最終安排目的地可以去倫敦？

 

　　若不是李宇軒在偷渡時被內地公安拘捕，相信這背後奇情故事，絕不可能曝光。

 

　　在李宇軒供認的案情中，出現一個關鍵人物陳梓華，一個法律助理，似乎能量非常大。這個星期陳梓華作供，相信更多驚人內幕會再曝光。

 

　　一張隱密而複雜的網絡，原來當年早已在香港悄然鋪開。情節足以顛覆香港，我們亦抹一額冷汗。

 

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