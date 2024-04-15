去美元化是這些年來的金融熱話，有認為去美元化是被人民幣國際化所逼出來的。的確人民幣國際化確對去美元化起些微作用，但真正會要美元命會是IMF(國際貨幣基金組織)和BIS(國際清算銀行)。

為甚麼IMF和BIS會聯手去埋葬美元？原因是美國印太多美元，惹眾憂，以至怒。這得由1973年說起。

1971年美國將美元與黃金脫勾，即不再可以用美元換黃金，而美鈔上印的promise to pay in gold，一改而為in god we trust，咁就慘了，佛教徒不信god，只信如來，回教徒也不信god，只信阿拉，經過自1971至今的美國大量印美鈔，世界有愈來愈多人，不信美元有持久價值，筆者是其中之一。

但不是呀！今時人人都愛美元呀！也是，爛生果也有人買的。這個美元「爛生果」之所以有人要，是基於1973年11月時任美國國務卿基辛格，跟埃及總統Sadat及中東等國，協議好中東的石油要用美元來買（圖一），當時全球的最大宗商品--石油，議好只能用美元作交易時，世界對美元需求便大，圖二是世界擁有美債的分布，中、日佔大頭，而擁有美債的頭五國見圖三。

自1973年石油只能用美元交易時，基辛格就創了petrodollar石油美元這一詞。因為中東產油國應允將賣石油得到的美元，拿回去美國去買美債，以換取美國對中東諸國的保護以對抗中東一些國與國間衝突，以及其國內的「武裝反對分子」這些「武裝」反對分子，就包括中東回教徒中的遜尼派與什葉派的不和。此中就是伊朗與沙特阿拉伯的持久衝突，只要這些教派紛爭武裝反對分子存在，美國的保護就有存在必要。

為甚麼上文的「武裝反對分子」要用引號，因為美國是精於暗中資助這些「武裝反對分子」去對抗美國要保護的中東政權，說白的，是找小混混來欺凌小女人，再上演英雄救美。

不過這個裝出來的英雄救美，慢慢被中東諸國察覺，這是因為：

(一)2008年雷曼爆破後，美國海量印鈔係人都知，此即是終會使美元貶值，

(二)2020年後，美國的油頁岩產出，跟中東石油的產出，競爭世界市場份額，美國開始減買中東石油，中東的石油要賣與誰了，一個大買家是中國。

2022年沙特的五大石油買家是：

1. 中國(680億美元)

2. 印度(462億美元)

3. 日本(365億美元)

4. 南韓(360億美元)

5. 美國(239億美元)

美國已不是沙特的大買家，再加上沙特認識到美國搞屎棍伎倆，近年就與長期在教義上對立的伊朗，在阿拉之下，握手言和，此即所謂的美國軍事保護也不需要了，亦因此拜登去年去沙特訪問時，己沒有紅地氈的歡迎，相反，沙特中國就愈來愈近，並開始接受人民幣作交易貨幣，金融圈就有了petroyuan(石油人幣)一詞，與petrodollar(石油美元)分庭抗禮。

俄烏戰爭啟，歐美充公了俄羅斯資產，使到擁有較多美元的、較富裕的中東、亞、非、拉國要考慮尚要不要持有這麼多美元。要減持美元就必要找個替代品，這就是人民幣，可以說人民幣國際化可以邁大步，是靠美國霸權--充公俄羅斯海外資產而來。

在2001年911之後，美國為報復911之襲，已對不聽話的中東國家祭起制裁。中東皇室，莫不心起戒心，充公俄羅斯海外資產，只是百上加「憂」，加「怒」，加「恨」而矣！拋棄美元作為資產的儲備幣已醞釀了數十年，結果怎樣？

2022年11月，IMF推出個XC platform，這個platform，平台，簡言之，是國際間的貨幣交易平台，這不是個簡單的外匯店，而是可以取代美元SWIFT交易支付系統的平台。美國制裁俄羅斯，把他踢出SWIFT的美元國際支付系統，以為這樣就可以扼死俄羅斯，但世界已變，國與國間的貿易，支付，不一定要用美元的SWIFT系統，歐元有他自己的支付系統，伊朗也有他自己的支付系統，人民幣和金磚國也在建立自己的支付系統，但最勁的，可以取代SWIFT，以致埋葬美元的，就是IMF這個XC platform（圖四，圖五）。

這個XC platform是建基於央行的數字貨幣CBDC(Control Bank Digital Currency)之上，這是環球眾央行的發展意向，隨著電腦的算力愈勁，這個CBDC的出籠機會便愈高。IMF和BIS已在著手籌備這個XC platform，一旦推出美國將要承受這些11年來濫印美元的後果。今時美鈔有60%是在美國國外，有25%美國國債是儲於美國國外，XC platform一出，這些在美國外，作為儲備的美元和美債將不大需要，屆時便會俾番美國，美國能回收得這麼多已流在美國外的美元/美債嗎？這個龐大回流，將會埋葬美元及美經濟，細節以後有機會談。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。





