FX MONDAY｜中東緊張局勢推高金價 黃金技術前景分析｜日圓再創34年新低 為何當局仲未出手？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

中東地緣政治風險急升，伊朗一如美國預告，香港時間星期日清晨攻擊以色列，市場避險情緒蔓延。在戰事醞釀期間，金價周五一度創新高；美元指數(DXY)突破106水平。市場關注是次襲擊會否引發多輪報復，對金價、美元後市有何持續影響？市場對美國聯儲局的減息預期生變，使日圓受創最重，貶到1990年來低點，日本財務省官員揚言準備干預，遲遲未出手，皆因美日息差擴大令干預作用大打折扣？若預料日本央行今日提升利率，對日圓(JPY)中長線走勢有利？現時追入獲利空間有多大？

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