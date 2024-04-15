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15/04/2024

Tesla Robotaxi八月亮相！是商業炒作、還是技術創新？電動車真正救命稻草卻是另一產品？

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    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　特斯拉（Tesla）執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）多年來都在談論自動駕駛的士（Robotaxi）計劃，但一直只聞樓梯響，從未有任何產品亮相。在Tesla電動車成長放緩之際，馬斯克突然拋出震撼彈——宣布將於今年8月8日推出Robotaxi，轟動整個科技界。這究竟是提振Tesla股價的商業炒作、還是修成正果的技術突破？

 

Tesla交車量較上季倒退兩成

 

　　2024年4月6日，路透社（Reuters）報道指，Tesla將取消研發傳聞中的低價入門車款「Model 2」（代號「Redwood」），全力轉向Robotaxi。馬斯克駁斥此說法，並狠批「Reuters is dying」（路透社快死了）；隨後，更在社交平台X（Twitter）上宣布：「Tesla Robotaxi 將於8月8日亮相。」

 

　　馬斯克之所以極力否認擱置Model 2，並拋出Robotaxi的發表日子，只因近期公司業績非常不濟。特斯拉2024年首季電動車交付量為386,810輛，不但遠低於華爾街平均預估的449,080輛，也較2023年同期下降8.5%，更比2023年第四季的484,507輛大幅倒退兩成。

 

　　過去３個月，Tesla股價已下跌逾30%；低交車量的消息曝光，股價更進一步應聲下挫。Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）警告指，倘若該公司無法及時扭轉局面，日後將會面臨更加嚴峻的挑戰。正因如此，Tesla急需利好因素來蓋過負面消息，而Model 2與Robotaxi正是極具成長潛力的新項目。

 

短期急需Model 2提振業務

 

　　艾夫斯認為，Tesla應同時推進Model 2與Robotaxi的發展，缺一不可。他指出，盡管自駕的士前途無可限量，但現階段Model 2卻是一個更實際的業務選項。2022年10月，馬斯克在財報電話會議中首次提到Model 2，表示其生產成本只有Model 3或Model Y的一半以下，定價為2.5萬美元（約19.5萬港元）。

 

馬斯克揚言，Model 2成本只有Model 3一半，定價將低至2.5萬美元，讓它有機會成為Tesla旗下最暢銷車型。（圖中為Model 3）（圖片來源：Tesla）

馬斯克當初選擇把研發資源投入到Cybertruck，而不是低價入門車，導致Model 2遲遲未能上市。（圖片來源：Tesla）

 

　　目前電動車市場增長放緩的原因之一，正是產品價格過高——平均售價高達4.45萬美元（約34.71萬港元），讓一般家庭難以負擔。正因如此，定價低廉的Model 2有望吸引大眾消費者成為車主，有助擴大Tesla電動車客戶群。根據艾夫斯的分析，具備完全自駕能力的車輛或許要到2030年始可上市，所以在這段真空期Tesla需要一款過渡性產品來推動業務增長，而Model 2正是最佳選擇。

 

　　至於Robotaxi構想，最早在2016年出版的馬斯克自傳中曝光。2022年4月，馬斯克在財報電話會議中揚言，將於2023年發表Tesla RoboTaxi，2024年實現量產。如今看來，縱然2023年的發布會經已跳票，但Robotaxi在2024年8月8日亮相之事卻很有機會成真。

 

馬斯克自傳中展示的RoboTaxi設計草圖出自Tesla首席設計師Franz von Holzhausen的手筆，車廂內沒有配置方向盤、油門、煞車踏板等駕駛介面。（圖片來源：Tesla）

 

Robotaxi市場競爭趨白熱化

 

　　摩根士丹利分析師亞當·喬納斯（Adam Jonas）認為，Robotaxi商業化一旦成功的話，Tesla的商業模式可能會從重資產的車輛製造，依靠賣車獲取一次性營收，轉向為輕資產的軟件開發，透過自駕軟件訂閱賺取經常性收入。但喬納斯強調，對於Robotaxi能否發展成Tesla的核心業務，尚有待觀察。

 

　　當Tesla有意跨入Robotaxi領域之際，正是市場進入汰弱留強的白熱化階段。通用汽車（GM）旗下子公司Cruise曾在三藩市提供無人駕駛乘車服務，但在2023年底發生嚴重交通事故後，遭監管部門介入調查，被迫停駛所有自駕車。2024年2月，蘋果向內部員工宣布擱置自駕車「Apple Car」研發計劃，隨後在3月裁減逾600名員工。

 

　　當中唯有Google母公司Alphabet旗下的自駕車子公司Waymo，能夠在市場上站穩陣腳。該公司不僅在鳳凰城、三藩市、洛杉磯、柯士甸營運自駕車載客服務，更與Uber合作在鳳凰城利用自駕車為Uber Eats提供送餐服務。

 

監管機構成自駕的士上市阻力

 

　　如要營運Robotaxi，Tesla的自駕系統起碼要達到與Waymo同級的Level 4——車輛可以自動完成所有駕駛和環境監控，理論上無需駕駛者介入操控。也許特斯拉在8月8日會把《Full Self-Driving》系統從Level 2升級至Level 4。可是，即使在技術層面辦得到，但Robotaxi能否正式投入服務，關鍵卻在於監管部門的批准。

 

　　美國加州負責監管自駕車的兩大機構，加州機動車管理局與加州公共事業委員會表示，尚未接獲Tesla自駕的士的許可申請。當日Waymo花上8個月時間方取得監管部門許可，能夠在加州營運自動車載客服務。距離8月8日只有不足4個月的時間，Tesla RoboTaxi真的可以獲得許可嗎？這引發不少人對該公司能夠多快啟動並營運自駕的士業務的質疑。

 

　　由是觀之，Robotaxi的收成期似乎還很遙遠。因此，Tesla在中短期將高度依賴Model 2來提振業務，以保持在電動車市場中的領先地位，這樣才有機會等到來自Robotaxi的長遠回報。

 

延伸閱讀：

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