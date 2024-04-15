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15/04/2024

許志安《芷珊約您》罕談「安心偷食」事件：係一世嘅傷疤！灰心時不敢對事業有期望

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Text: 娛樂組

　　黎芷珊主持的訪談節目一向大受歡迎，今次《芷珊約您》以世界各地的演唱會為主題，在不同地方訪問走埠的歌手們。連日來《芷珊約您》發放預告片，當中有王嘉爾、張敬軒、陳慧琳、溫拿、草蜢等等，其中最新的是許志安，安仔更罕有談2019年發生的「安心偷食」事件，在事件過後事業的悲與喜。

 

 

　　《芷珊約您》將於4月21日起，逢星期日9點半時間在翡翠台播出，芷珊為今次節目去到美國紐約、澳門、廣州等地方，觀賞歌手們的巡迴演唱會，更跟歌手走入社區享用美食及深度訪談。今日TVB發放《芷珊約您》最新的預告中，見到有久未有接受深度訪問的許志安。許志安雖然已經正式復出，簽約環球音樂繼續出歌，而他亦有面對傳媒做活動訪問，不過每每提到「安心事件」和黃心穎等話題，安仔都只是簡單回應，不想多提。

 

 

　　原來黎芷珊到安仔澳門演唱會探班，片段中安仔大方談及「安心偷食」事件，表情仍然相當自責難過。訪問中見黎芷珊問許志安：「你最灰嗰段時間，對自己將來事業仲有冇期望？」安仔回應說：「唔夠膽講期望！啱啱呢個演唱會，我覺得最大唔同係，初心好重要，就算而家個舞台幾細，我都唔怕，總之音樂一響，我就有信心唱得最好。」問到安仔有甚麼說話跟十年後的許志安講，他說：「其實你好幸福！」當黎芷珊提到2019年的「安心偷食」事件，問到影響多大，安仔說：「一世嘅傷疤嚟呀！」

 

 

轉載自: 晴報

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