姜濤趁MIRROR演唱會空檔睇NBA！憶起與亡友之約未如願：我用我的眼睛幫你看了

男團MIRROR近日在美國舉行巡迴演唱會，熱愛籃球的姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）趁空檔前往欣賞NBA賽事，更獲NBA官方IG分享三子合照。無論入行前、入行後都經常在維園打籃球的姜濤，12日感觸寫下長文，分享籃球對他的人生意義。

姜濤指，籃球是他在表演以外、人生第二重要的事情，除了讓他認識到人生最重要的幾個朋友，籃球場也是他最有安全感的地方之一。因此，成名後的他仍堅持到維園打波：「維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看著我長大的，這也是為甚麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麼多人看著，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」

今次如願在美國欣賞NBA賽事，令姜濤懷念已故好友中鋒：「我還記得我跟身邊最要好的幾個朋友，從小就約定好長大賺了錢，就一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至還幻想將來大家娶妻生子後一起去看遍所有NBA的主場，當然現在這個夢想雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然…前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧～」

姜濤特別感謝籃球讓自己的人生變得精彩，「直到現在我在演藝圈碰到的挫折，我還是會透過你去忘掉那些煩惱，重新建立起對自己的信心。」他指很多NBA球星的生涯也充滿挫折、質疑和挑戰，但他們都能勇敢面對：「每當我也遇到這些質疑的時候，我也會想像，我可以擁有這些球員的心態，只要踏上球場，踏上舞台，就要心無旁鶩，專心擊敗我的對手們。謝謝你，NBA。謝謝你，籃球。」

姜濤與中鋒識於微時，2021年3月，二人打籃球時，中鋒突感不適，姜濤立即陪好友入院，可惜中鋒不幸離世。事後，姜濤以一曲《Dear My Friend,》獻給亡友，表達思念之情。