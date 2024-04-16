人生第三個30年，記得切戒⋯⋯

人生，有幾多個30年？通常兩個，因現今香港人平均在世歲數，是80頭。

香港人特別長壽，平均壽命邁向三個30年。

大致上，每人頭30年，皆在學習，包括就讀大中小學及初出社會工作。搵到錢時多會學吓投資，但一般皆「志大才疏」，也未懂金錢圈內人間險惡騙子如麻，故此，被呃是「必由之路」，純粹可視之為交學費。其實，愈早交學費，日後就愈懂得保護自己。

人生頭30年為學習期，必不停「交學費」。

第二個30年又如何？開展事業搏殺期，若勤勤懇懇、專注增值、鋪設人脈、學懂公關，理應成為人上人，能夠積累一定財富、成家立室、有車有樓，退休前已獲得財務自由，毋須再為五斗米折腰或看別人面色而活。

正常拼搏的打工族，到60歲時，應該獲得財務自由了。

好了，捱過第二個30年，很快（原來光陰真的似箭！）就到最後一個30年了。

小弟剛剛行完第三階段的頭10年，有少少心得可以分享。





基於過去10年出了三本退休書——《快樂退休》、《有盈退休》及《優雅退休》，一個唔覺意，變了「退休專家」，不停被邀開講座。





接觸千計60歲以上的退休長者，發覺——弊！

原來，大部分打工族，無論是公務員、教師、醫生、藝人、高級管理層⋯⋯多對理財都充滿幻想及一嚿雲。更甚是男性通常自尊自信過強，加上退休後空閒時間多，於是手痕心癢難當，紛紛走去「投資」。這類人，原本屬於出色打工族，工作時，多只接觸正路人，有專業守則遵從，故行事循規蹈矩，甚少認知金錢世界中的真像及險惡，更不會知一個基本大原則——無人有興趣替你搵錢，但全部皆有天大興趣搵你啲錢！

於是乎，一踏入金錢圈立時買乜蝕乜，包括物業、股票、債券（私人公司）、基金（銀行狂推的）。若再傻吓傻吓學人投資做生意，更會被各行各業（尤其飲食業）的「蛇」及「棍」，透過各樣手法騙去金錢，最終半天吊欲哭無淚，不知如何收科，我實在見得太多了。

人生第三個30年，一定要保守為主，勿望發達胡亂投資。

另有一種天真長者，更慘情，以為退休後仍有機會發達，又想嚐新，乜都試吓。擁有呢類心態者，最易變水魚。





我有一句忠告長者口號——新嘢留番畀新仔試（佢哋仆低好快爬番起身，但你唔得！）。





舉例，近年唱到天花龍鳳，話可以由幾千美元一個轉身就炒到上幾萬美元的虛擬貨幣，乃是典型。

虛擬貨幣充滿陷阱，大家可上網看看兩大騙棍的手法！

這世界，不少金融產品本來是中性的，例如倫敦金，但就正正因其運作模式，極易被騙棍用來搭「雞棚」或「水魚籠」，引貪心者入局，變陷阱。



虛擬貨幣絕對絕對不適合退休人士買，唔明？請上網睇睇，兩大虛擬貨幣騙棍——「薯條哥」Sam Bankman及「棉花仔」Gerald Cotten點用虛擬貨幣騙去投資者幾十億美元啦！

「薯條哥」Sam Bankman

「棉花仔」Gerald Cotten

今期講30年，因《etnet》今年正正行完第一個30年，睇走勢，前景秀麗，可以大展拳腳，唔使窒住窒住。唔似小弟呢類暮年人，早已踏入收成期，絕不應再開創甚麼新天地了。

經濟通今年迎來第一個30年，朝陽在前，一片秀麗！