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15/04/2024

金像獎2024 | 香港電影金像奬得獎名單、6大看點！台灣女神超驚喜登場 / 古天樂一秒變劉青雲 / 劉嘉玲戴大龍蝦與梁朝偉「隔住個Mon」耍花槍

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Text: Sammy Leung

　　第42屆香港電影金像奬昨日（14日）舉行，大家有沒有看呢？今次和大家一齊看看今次的金像獎得獎名單，再重溫一下昨日金像奬的6大看點！到底誰是今次的影帝、影后呢？

 

　　第42屆香港電影金像奬在4月14日於香港文化中心大劇院舉行，如果有留意的話，相信都大約知道金像獎得獎名單，和大家一齊看看得獎名單。

 

金像獎2024得獎名單

 

● 最佳電影：毒舌大狀A Guilty Conscience

● 最佳導演：鄭保瑞（命案）Mad Fate

● 最佳編劇：游乃海、李春暉（命案） (Mad Fate）

● 最佳男主角：梁朝偉（金手指）（The Goldfinger）

● 最佳女主角：余香凝（白日之下）（In Broad Daylight）

● 最佳男配角：姜大衛（白日之下）（In Broad Daylight）

● 最佳女配角：梁雍婷（白日之下）（In Broad Daylight）

● 最佳新演員：謝咏欣（但願人長久）

● 最佳攝影：潘耀明（金手指）（The Goldfinger）

● 最佳剪接：梁展綸、David Richardson（命案）（Mad Fate）

● 最佳美術指導：林子僑（金手指）（The Goldfinger）

● 最佳服裝造型設計：文念中（金手指）（The Goldfinger）

● 最佳動作設計：董瑋（爆裂點） （Bursting Point）

● 最佳原創電影音樂：泰迪羅賓、戴偉 （4拍4家族）（Band Four）

● 最佳原創電影歌曲：填詞魂（填詞L）

　　A Lyricist Wannabe（The Lyricist Wannabe）

　　作曲及主唱：謝雅兒

　　填詞：黃綺琳

● 最佳音響效果：Nopawat Likitwong（金手指）（The Goldfinger）

● 最佳視覺效果：黃智力、潘志恒 （金手指）（The Goldfinger）

● 新晉導演：卓亦謙（年少日記）（Time Still Turns The Pages）

● 最佳亞洲華語電影：周處除三害 The Pig, the Snake and the Pigeon

● 終身成就獎：洪金寶

● 專業精神獎：唐萍

 

梁雍婷(圖片來源：香港電影金像獎FB)

洪金寶(圖片來源：香港電影金像獎FB)

 

下一頁：金像獎2024看點

 

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